FSS podijelio Zlatne lopte za 2025. godinu: Poznati svi dobitnici nagrada u srpskom fudbalu

13 : 09 Obraćanje Nikole Milenkovića "Velika mi je čast, veliko mi je zadovoljstvo da stojim pred vama. Htio bih da se zahvalim FSS, ali i čestitao svim dobitnicima na zasluženim nagradama. Želim da iskažem neizmjernu zahvalnost svima koji su imali doprinos u mom sazrijevanju. Moja porodica, treneri, saigrači, članovi stručnog štaba... Svi oni sa kojima sam dijelio radost i tuge. Osećam se polaskano i ponosno. Ovo je kruna i ostvarenje dječačkog sna, zbog ovoga se kreće na fudbalske treninge. Od želje za igrom do želje za nadmetanje. Kao dječak sam u autobusu, od Žarkova do Zemuna, maštao o prvom timu Partizana, pobjedi u derbiju, debiju za reprezentaciju. Sada imam 70 nastupa za Srbiju, dva Svjetska prvenstva, jedno Evropsko prvenstvo. Ja sam svoje snove ostvario. Dozvolite mi da ipak sanjam još malo. Ovo priznanje zbog kojeg mi drhte noge i glas bih mijenjao za veći uspjeh reprezentacije Srbije. Želio bih da moj san postane java, da se svi udružimo i da naša Srbija napravi iskorak. Djeluje veoma teško, skoro nemoguće. Znam koliko sam doživio bola zbog poraza. Djelovalo je nemoguće i kada sam bio dječak. Ajde da sanjamo i da svako uradi šta je u njegovoj moći da dođemo do cilja. Svi zajedno, sa istim ciljem i vrednostima, možemo da uradimo nemoguće", rekao je iskusni defanzivac i dugogodišnji reprezentativac Srbije Nikola Milenković.

12 : 55 Obraćanje Lidije Stojkanović "Poštovani prijatelji fudbala, godina na izmaku donijela je mnoge izazove, povrede, pritisak, neizvjesnost, gostovanja... Trenutke kada ekipa pada i kada se ponovo rađa. Ovo nije sportski trofej, ona je simbol zajedničke vjere i timske snage. Svi mi imamo snove koje sanjamo. Ja sam kao djevojčica zavoljela 'muški sport', pored četiri brata. Veliki san počinje sanjarenjem. Sada kada živim svoj najljepši san, i dalje pratim snove. Bez ljubavi prema fudbalu, ja ne bih stajala ovdje ispred vas. Zato hvala porodici, hvala svima koji su vjerovali i bili podrška, trenerima, saigračicama, igračicama, mentorima, koleginicama i kolegama. Velika zahvalnost Fudbalskom savezu Srbije, na istorijskom izboru. Vaša vizija i povjerenje su ključni za sve što ćemo postići. Želim da se zahvalim svim sektorima FSS. Naći se u društvu velikih imena koja su dobila ovo priznanje predstavlja čast i privilegiju. Individualno priznanje doživljavam kao nagradu ženskom fudbalu. Dijelim je sa svim klupskim trenerima. Trofej nosi ime svih nas. Vjerujem u plasman na veliko takmičenje. Put nije lak, ali je naš. Prilike se ne čekaju, prilike se stvaraju", rekla je selektorka Srbije Lidija Stojkanović, najbolji srpski trener u 2025. godini.

12 : 48 Obraćanje Tijane Filipović "Željela bih da se zahvlaim FSS na ovom priznanju. Za mene je godina bila uspješna klupski i reprezentativno, a ovo je kruna. Želim da se zahvalim porodici koja mi je bila najveća podrška. Bez vas ovaj put ne bi bio moguć. Zahvaljujem se svim trenerima, zahvaljujem se saigračicama - ova nagrada je i vaša nagrada. Želim da se zahvalim svima koji prate i podržavaju ženski fudbal", rekla je najbolja srpska igračica u 2025. godini.

12 : 48 Omaž generaciji sa Novog Zelanda! Zbog deset godina od kako je reprezentacija Srbije do 20 godina osvojila Svjetsko prvenstvo na Novom Zelandu, Fudbalski savez Srbije se prisjetio toga. Selektor tog tima, ali i selektor seniorske selekcije danas, gospodin Veljko Paunović, dobio je aplauz čitave sale.

12 : 32 Oproštaj od Mladena Žižovića! Fudbalsku 2025. godinu u Srbije obilježila je i smrt trenera Radničkog iz Kragujevca, Mladena Žižovića. Nekadašnji fudbaler i trener Borca iz Banjaluke preminuo je tokom utakmice kragujevačkog tima i Mladosti u Lučanima, a FSS zbog toga želi da se na poseban način oduži trenerima. Dobitnik nagrade za rad i posvećenost u srpskom fudbalu je Simo Krunić, trener OFK Beograda.

12 : 31 Kodeks reprezentativca Srbije! Selektor seniorske reprezentacije Srbije Veljko Paunović uručio je Vasiliju Kostov "Kodeks reprezentativca Srbije", dokument kojim bi u budućnost trebalo da se vodi svaki momak koji stiže u nacionalni tim Srbije.

12 : 31 Obraćanje Branka Radujka "Dragi laureti, predstavnici klubova, dragi gosti, biću vrlo kratak. Iza nas je veoma teška godina, finansijski. Za fudbalsku Srbiju i FSS. Najteže je što se nismo plasirali na Svjetsko prvenstvo, to je veliki udarac za nas. Godina je bila teška jer smo se oprostili od nekih reprezentativaca, fudbalskih radnika... Vrijeme je da se okrenemo i pozitivnim stvarima. Radili smo na postavljanju temelja, na stvaranju kvalitetnijih igrača i igračica, što više snažnih i konkurentnih klubova. Na kraju - i što moćnije reprezentacije. Šta je dobro? Donijeli smo taj paket mjera. Čini mi se da već sada nagovještava da ćemo imati konkurentne ekipe u borbi za evropska takmičenja. Sada imamo samo jedan klub. Vjerujem da ćemo doći u situaciju da imamo dva, tri, možda i četiri. Dobro je što je muška A selekcija sačuvala status u Ligi nacija, to nam daje podstrek za bolje rezultate. Ženska A reprezentacija je ušla u elitu plasmanom u najjaču diviziju Lige nacija. Dobro je, jako je dobro, što ovdje imamo novog selektora Veljka Paunovića koji plijeni optimizmom. Biće teških utakmica, ali i velikih rezultata. Prvi put na čelu sudijske komisije imamo inostranog stručnjaka, donio je inovacije i prilagođavanje suđenja kriterijumima u Evropi. Administrativno smo imali najbolje organizovani UEFA kongres, u Beogradu. Dobili smo organizaciju Evropskog prvenstva za mlade 2027. Prijavili smo Beograd za finale Lige Evrope 2027. ili eventualno 2028. godine. Vrlo je važno da se danas suprligaške utakmice igraju na novim terenima. Imamo značajan broj terena koji su novi i kvalitetni. Jako je teško finansijski, jer smo ostali bez prihoda koje smo očekivali, vjerujem da ćemo i u Prvoj ligi Srbije uskoro imati VAR. Mogu samo da kažem da nemamo pravo da odustanemo. Znamo u šta vjerujem, imamo plan, znamo kako da ga sprovedemo. Živio srpski fudbal i sve ono što ćemo postići zajedno", rekao je generalni sekretar FSS.

12 : 29 Obraćanje Dragana Džajića "Poštovane dame i gospodo, fudbaleri i fudbalerke, sportski radnici, velika mi je čast što vas pozdravljam. Kada govorimo o nagradama, govorimo i o vrijednostima. Zlatna lopta ima svoju istoriju, iza nje stoje generacije. Naša je obaveza da to poštujemo i razvijamo, prilagođavamo. Reprezentativni dres Srbije nosi teret istorije, ali i obavezu prema generacijama koje dolaze. Ngujemo poštovanje, disciplinu i zajedništvo. Zahvaljujući svim prijateljima saveza, koji vjeruju u ovu ideju. Želim da čestitam dobitnicima, to je pokazatelj da se radi isplati. FSS će biti uz vas, sa vjerom da srpski fudbal ima budućnost kakvu zaslužuje", rekao je predsjednik FSS.

12 : 29 Podsjećanje na osvajače Novinarka Jovana Guzijan, zadužena za vođenje programa, na početku je saopštila da ćemo se prvo podsjetiti svih dosadašnjih dobitnika. "Svaka Zlatna lopta je priča za sebe", jeste poruka koju FSS želi da pošalje sa ove ceremonije, uz fotografije i video zapise svih dosadašnjih dobitnika. Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović po tri puta su dobijali Zlatnu loptu Fudbalskog saveza Srbije, dok su Dejan Stanković, Nemanja Vidić, Branislav Ivanović i Nemanja Matić dobili po dvije Zlatne lopte. Dragan Stojković ima četiri Zlatne lopte za trenera, a Vladan Milojević tri. Kod fudbalerki je Violeta Slović dva puta dobila Zlatnu loptu.

12 : 28 Počinje! Izvođenjem himne Bože pravde počela je ceremonija za 2025. godinu.

11 : 32 Ko su dobitnici priznanja? Već nekoliko dana se zna kome će Fudbalski savez Srbije podijeliti nagrade za urađeno u 2025. godini. Ovo je njihov spisak: Najbolji fudbaler: Nikola Milenković

Najbolja fudbalerka: Tijana Filipović

Najbolji trener: Lidija Stojkanović

Najperspektivniji fudbaler: Vasilije Kostov

Najperspektivnija fudbalerka: Aleksandra Gajić

Najperspektivniji trener: Radomir Koković