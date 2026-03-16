Opustošili Dubai i sad hrle u Evropu: Ovo je novo odredište influensera (Video)

Nakon napuštanja Dubaija, glamurozno evropsko ljetovalište ponovo je hit među influenserima.

Ekskluzivni klubovi na plaži, beskrajne runde pjenušavog vina i preplanula tijela u bikinijima na svakom koraku - Marbelja je dugo uživala reputaciju najglamuroznijeg ljetovališta u Španiji.

Iako je ova destinacija na Kosta del Solu, nekada omiljena među zvijezdama rijaliti programa, donekle izgubila na popularnosti otkako je Dubai prije desetak godina postao glavno odredište influensera, čini se da se ovo glamurozno špansko utočište za zabavu sada vraća na velika vrata.

Pošto su putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate stavljena na čekanje usred sukoba na Bliskom istoku, Marbelja se priprema za vjerovatno najprometnije ljeto u posljednje vrijeme.

Betani Hol, stručnjak za putovanja sa više od 17 godina iskustva, kaže da se putnici koji su ranije birali Dubai ili druge luksuzne daleke destinacije, sada ponovo okreću Evropi.

"Trenutne tenzije na Bliskom istoku teraju ljude da dobro razmisle, a Marbelja nudi istu mješavinu glamura, klubova na plaži i luksuza, ali na samo nekoliko sati od Ujedinjenog Kraljevstva", objasnila je za "Dejli Mejl".

Od igrališta za elitu do magneta za rijaliti zvijezde

Nekadašnje igralište holivudskih zvijezda, milijardera i aristokrata, ovo špansko ljetovalište danas se češće povezuje sa učesnicima rijaliti programa, influenserima i turistima željnim zabave. Marbelja je odavno poznata po dugoj obali, tzv. "Zlatnoj milji", elegantnim buticima, marini punoj jahti i ekskluzivnim klubovima na plažama.

Kada je turizam sedamdesetih godina počeo da cvjeta širom Evrope, ovo nekada skromno ribarsko selo postalo je centar svjetskog džet-seta i simbol mediteranskog glamura.

Bogati biznismeni, članovi kraljevskih porodica poput saudijskog kralja Fahda, kao i holivudske ikone Elizabet Tejlor, Džoun Kolins i Šon Koneri redovno su dolazili, privučeni suncem, privatnošću i opuštenim luksuzom. Tipično popodne osamdesetih izgledalo je kao scena iz serije "Poroci Majamija".

Rekordne brojke i optimistične prognoze

Iako Marbelja možda više nije ekskluzivna kao nekada, ljetovalište i dalje svake godine privlači ogroman broj posjetilaca. Turizam na širem području Kosta del Sola dostigao je rekordne nivoe 2024. godine, sa više od 14 miliona putnika. Sama Marbelja ugostila je više od 700.000 hotelskih gostiju te godine, a britanski turisti i dalje su jedna od najznačajnijih grupa.

Brojke su ostale snažne i tokom 2025, a turistički radnici očekuju da će potražnja ostati visoka, ako ne i porasti, u 2026. godini.

"Procijenila bih da će rezervacije samo britanskih putnika porasti za oko 10 do 15 odsto u poređenju sa prošlim ljetom. Ljudi traže destinacije koje nude zagarantovano sunce, luksuzna iskustva i lak pristup", kaže Betani Hol.

Dodaje da je Marbelja postala sve popularnija i među porodicama zahvaljujući bezbjednim plažama, odmaralištima i velikom izboru restorana.

"Ako se trenutni trendovi nastave, ne bi bilo iznenađujuće vidjeti jedno od najprometnijih ljeta koje je Marbelja imala posljednjih godina", zaključuje Hol.

