Počinje obnova jednog od simbola Firence: Dobija novo ruho poslije skoro 700 godina

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Firence, čuveni Đotov zvonik, uskoro ulazi u veliku restauraciju vrijednu 60 miliona evra. Radovi su pokrenuti zbog vidljivih oštećenja mermera nastalih tokom vijekova izloženosti zagađenju i vremenskim uslovima.

U italijanskom gradu Firenca uskoro počinje velika obnova jednog od njegovih najpoznatijih simbola, čuvenog zvonika Giotto's Campanile.

Projekat restauracije, vrijedan oko 60 miliona evra, finansira organizacija Opera di Santa Maria del Fiore, a radovi bi trebalo da traju naredne četiri godine.

Impozantna kula visoka je 85 metara i u potpunosti je obložena mermerom. Do njenog vrha vodi 414 stepenika. Zvonik je projektovao čuveni italijanski umjetnik Giotto di Bondone, koji je započeo izgradnju 1334. godine, ali je građevina završena tek 1359, nakon njegove smrti.

U okviru restauracije biće postavljen poseban sistem merdevina koji će restauratorima omogućiti lak pristup unutrašnjosti i panoramskoj terasi zvonika.

Radovi će se izvoditi postepeno, od vrha ka donjim dijelovima, pa će posetioci moći da vide obnovljene delove kako se radovi budu završavali.

Ovo će biti prvi put da se sprovodi potpuna obnova ove građevine. Ranije intervencije bile su ograničene samo na pojedine dijelove zvonika.

Restauracija je postala neophodna zbog vidljivog propadanja spoljašnje površine, naročito mermernih ploča, kao i dekorativnih elemenata na gornjoj terasi.

Stručnjaci navode da su najveća oštećenja nastala zbog dugotrajne izloženosti zagađenju vazduha i nepovoljnim vremenskim uslovima.

Zvonik Đota i danas važi za jedno od najprepoznatljivijih obilježja Firence i važan deo njenog istorijskog i kulturnog naslijeđa.

