Jedan od najposjećenijih gradova spaja sedam muzeja u jedinstvenu rutu: Želi da turisti stvarno dožive umjetnost

Sedam muzeja koji zajedno čine najbogatiju i najvažniju zbirku djela Mikelanđela Buonarotija na sijvetu moći će da se posjeti na potpuno nov način, kako bi posetioci lakše uronili u svijet umjetnosti, bez stresa zbog gužvi i komplikovanog planiranja.

Izvor: Shutterstock/frantic00

Firenca, istorijsko srce Toskane, kolevka renesanse i nekadašnja prestonica Italije, sada ima novi, još jači magnet za posjetioce.

Nova institucija, nazvana Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello, objedinjuje više od 50.000 umjetničkih predmeta, od skulptura i slika do tekstila, nakita, muzičkih instrumenata i istorijskog oružja, raspoređenih širom grada.

Čak sedam značajnih muzeja spojilo se u jedinstveni sistem koji čini najveću i najvažniju zbirku djela Mikelanđela na svijetu.

U novi muzejski sistem uključeni su: Galerija del'Akademija, dom slavnog Davida, Nacionalni muzej Bargelo, Kapela Mediči, Palaco Davanzati, kompleks Orsanmikele, Kasa Martelli i crkva San Prokolo, koja će biti otvorena za javnost nakon obnove.

Upravo je Firenca oblikovala Mikelanđelov život: ovde je kao tinejdžer ušao u krug porodice Mediči, a između 1501. i 1504. godine isklesao je monumentalnog Davida.

Nove ture u Firenci

Od maja 2026. posetioci će moći da krenu novom tematskom rutom "U znaku genija: Mikelanđelo", koja povezuje njegova najvažnija firentinska djela, od Baha i Bruta u Bargelu, preko Davida i Robova u Akademiji, do Kapela Mediči.

Jedna od najvećih promjena odnosi se na način obilaska muzeja.

Umjesto žurbe od jedne atrakcije do druge, novi sistem podstiče sporiji i promišljeniji obilazak.

Od 15. marta 2026. uvode se: zajednička ulaznica za sve muzeje (38 €), koja važi 72 sata, ulaznica za Akademiju i Bargello (26 €), koja traje 48 sati, kao i usklađeno i produženo radno vrijeme: od 8:15 do 18:50 (osim ponedeljkom).

Cilj je omogućiti posetiocima da zaista dožive Firencu, a ne samo da je fotografišu.

Osim Mikelanđelove, planirane su još dvije tematske ture: Firenca i njeni simboli, koja istražuje vizuelni identitet grada, od svetaca zaštitnika do mitoloških i istorijskih figura, i Umjetnost detalja, posvećena odeći, tkaninama i modnim dodacima kroz vijekove, od srednjeg vijeka do renesanse.

Direktorka novog programa, Andreina Kontesa, naglašava da projekat nije namenjen samo turistima.

Cilj je da muzeji ponovo postanu dostupni lokalnoj zajednici, kroz posebne događaje, produženo radno vrijeme i programe koji podstiču održiv i svestan odnos prema kulturnom nasljeđu.

(EUpravo zato/punkufer.dnevnik.hr)