logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi udarac za Luvr: Nakon filmske pljačke, curenje vode oštetilo vrijedne predmete

Novi udarac za Luvr: Nakon filmske pljačke, curenje vode oštetilo vrijedne predmete

Autor Dušan Volaš
0

Incident sa vodom dodatno je skrenuo pažnju na infrastrukturne probleme Luvra, o kojima se glasno govori još od krađe nakita vrijednog 102 miliona dolara u oktobru.

Curenje vode u Luvru uništilo vrijedne predmete Izvor: Sadak Souici/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

U čuvenom pariskom muzeju Luvr došlo je do curenja vode u kojem je krajem novembra oštećeno nekoliko stotina predmeta iz egipatskog odjeljenja. Incident se dogodio samo nekoliko sedmica nakon drske krađe nakita, koja je pokrenula pitanja o bezbjednosti i zastareloj infrastrukturi muzeja.

Zamjenik direktora muzeja, Fransis Štajnblok, potvrdio je da je curenjem, otkrivenim 26. novembra, pogođeno "između 300 i 400 djela". Riječ je, kako je objasnio, o "egiptološkim časopisima" i "naučnoj dokumentaciji" koju koriste istraživači, piše The Guardian.

Štajnblok je naglasio da su oštećeni predmeti, koji datiraju s kraja 19. i početka 20. veka, bili "izuzetno korisni", ali "nikako jedinstveni".

"Nijedan istorijski artefakt nije pogođen ovom štetom“" izjavio je. "U ovoj fazi nemamo nenadoknadivih i konačnih gubitaka u ovim zbirkama."

Krivac zastarjeli sistem grijanja

Iz Luvra su najavili internu istragu, a kao uzrok navodi se slučajno otvoren ventil na sistemu za giejanje i ventilaciju, zbog čega je voda procurila kroz plafon krila Molijen, gdje se čuvala vredna dokumentacija. Direktor muzeja dodao je da je "potpuno zastarjeli" sistem bio van funkcije mjesecima i da je njegova zamjena planirana tek za septembar 2026. godine.

Ovaj incident dodatno je skrenuo pažnju na infrastrukturne probleme muzeja, o kojima se glasno govori još od krađe nakita vrijednog 102 miliona dolara u oktobru, kada je banda usred bijela dana za samo sedam minuta odnijela dragocjenosti.

Više cijene ulaznica za obnovu

Krajem novembra, Luvr je saopštio da će povećati cene ulaznica za većinu posjetilaca van EU, što znači da će turisti iz SAD, Velike Britanije i Kine, među ostalima, morati da plate 32 evra (28 funti) za ulaz.

Muzej je naveo da je cilj povećanja cijena od 45% da se godišnji prihodi uvećaju za do 23 miliona dolara, kako bi se finansirala strukturna poboljšanja. Luvr je 2024. godine posjetilo 8,7 miliona ljudi, od čega je 69% bilo stranaca.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

luvr muzej

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ