Novi udarac za Luvr: Nakon filmske pljačke, curenje vode oštetilo vrijedne predmete

Incident sa vodom dodatno je skrenuo pažnju na infrastrukturne probleme Luvra, o kojima se glasno govori još od krađe nakita vrijednog 102 miliona dolara u oktobru.

Izvor: Sadak Souici/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

U čuvenom pariskom muzeju Luvr došlo je do curenja vode u kojem je krajem novembra oštećeno nekoliko stotina predmeta iz egipatskog odjeljenja. Incident se dogodio samo nekoliko sedmica nakon drske krađe nakita, koja je pokrenula pitanja o bezbjednosti i zastareloj infrastrukturi muzeja.

Zamjenik direktora muzeja, Fransis Štajnblok, potvrdio je da je curenjem, otkrivenim 26. novembra, pogođeno "između 300 i 400 djela". Riječ je, kako je objasnio, o "egiptološkim časopisima" i "naučnoj dokumentaciji" koju koriste istraživači, piše The Guardian.

Štajnblok je naglasio da su oštećeni predmeti, koji datiraju s kraja 19. i početka 20. veka, bili "izuzetno korisni", ali "nikako jedinstveni".

"Nijedan istorijski artefakt nije pogođen ovom štetom“" izjavio je. "U ovoj fazi nemamo nenadoknadivih i konačnih gubitaka u ovim zbirkama."

Krivac zastarjeli sistem grijanja

Iz Luvra su najavili internu istragu, a kao uzrok navodi se slučajno otvoren ventil na sistemu za giejanje i ventilaciju, zbog čega je voda procurila kroz plafon krila Molijen, gdje se čuvala vredna dokumentacija. Direktor muzeja dodao je da je "potpuno zastarjeli" sistem bio van funkcije mjesecima i da je njegova zamjena planirana tek za septembar 2026. godine.

Ovaj incident dodatno je skrenuo pažnju na infrastrukturne probleme muzeja, o kojima se glasno govori još od krađe nakita vrijednog 102 miliona dolara u oktobru, kada je banda usred bijela dana za samo sedam minuta odnijela dragocjenosti.

Više cijene ulaznica za obnovu

Krajem novembra, Luvr je saopštio da će povećati cene ulaznica za većinu posjetilaca van EU, što znači da će turisti iz SAD, Velike Britanije i Kine, među ostalima, morati da plate 32 evra (28 funti) za ulaz.

Muzej je naveo da je cilj povećanja cijena od 45% da se godišnji prihodi uvećaju za do 23 miliona dolara, kako bi se finansirala strukturna poboljšanja. Luvr je 2024. godine posjetilo 8,7 miliona ljudi, od čega je 69% bilo stranaca.

(MONDO)