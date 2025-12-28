Počeo sastanak Zelenskog i Trampa, otkriveni detalji razgovora s Putinom

Počeo je sastanak predsjednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog na Floridi.

Izvor: Jim WATSON / AFP / Profimedia

Tramp je dočekao Zelenskog na glavnom ulazu u imanje Mar-a-Lago.

Zelenski je dovezen crnim oklopnim američkim vladinim automobilom.

Sastanak je počeo sa zakašnjenjem u odnosu na vrijeme navedeno u rasporedu Bijele kuće, a administracija nije saopštila razloge kašnjenja.

Po dolasku na aerodrom u Majamiju, Zelenskog nije dočekao nijedan američki zvaničnik.

Sastanku prethodio Trampov razgovor s Putinom

Američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućnostima ekonomske saradnje i rješenju ukrajinskog sukoba, rekao je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Ušakov je dodao da je večerašnji razgovor organizovan na inicijativu američkog predsjednika koji je želio da razmotri veliki broj pitanja sa Putinom prije direktnog susreta sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim.

"Tramp je priznao da je ukrajinska kriza za njega najteža", istakao je Ušakov, dodajući da je tokom razgovora stalno promovisao ideju potrebe da se sukob u Ukrajini što prije okonča.

Trump on Russia’s recent attacks on Ukraine:



I believe Ukraine has made some very strong attacks also, and I don’t say that negatively. There have been some explosions in various parts of Russia.



I don’t think it came from the Congo. I don’t think it came from United States of…pic.twitter.com/0ZCzIsOCeX — Clash Report (@clashreport)December 28, 2025

On je naveo da je razgovor Putina i Trampa bio prijateljski i poslovan i da je trajao jedan čas i petnaest minuta.

"Kijev mora što prije donijeti političku odluku u vezi sa Donbasom da bi se okončala neprijateljstva", istakao je Ušakov.

On je dodao da se Putin saglasio sa prijedlogom Trampa da se nastavi rad na rješenju u okviru dvije posebno formirane radne grupe.

"Tramp je tokom razgovora sa Putinom izjavio da je uvjeren u posvećenost Rusije političkom i diplomatskom rješenju situacije", istakao je Ušakov.

On je dodao da će se jedna grupa fokusirati na bezbjednosna pitanja, a druga će se baviti ekonomskom sferom.

"Kijev treba da bez odlaganja donese odluku o Donbasu uzimajući u obzir situaciju koja se odvija na ratištu. Tramp je rekao Putinu da namjerava da organizuje pregovore sa Zelenskim sa razumijevanjem da Rusija traži diplomatsko rješenje", istakao je Ušakov.