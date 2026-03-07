Eksplozije u blizini američke ambasade u Bagdadu: Nastavljaju se tenzije na Bliskom istoku (Video)

Eksplozije su večeras odjeknule u Bagdadu, u blizini američke ambasade, dok Iran nastavlja napade na Izrael i zemlje Zaliva kao odmazdu za američko-izraelske akcije.

Izvor: Shutterstock

Eksplozije su se večeras čule u iračkoj prestonici Bagdadu, usred eskalacije regionalnih tenzija.

Lokalni mediji su javili da su se sirene oglasile unutar kompleksa u kojem se nalazi američka ambasada u Bagdadu i da su navodno aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane. Još uvijek se ne može sa sigurnošću potvrditi da li je pogođena zgrada ambasade.

⚡️BREAKING: Impacts at the U.S. Embassy in the Green Zone, Baghdad, as the C-RAM fails to intercept incoming missiles.pic.twitter.com/D4NwghDSHf — MonitorX (@MonitorX99800)March 7, 2026

Do ovog događaja došlo je uprkos tome što je iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio da će Iran suzdržati od napada na susjedne zemlje, osim ako napadi na zemlju ne budu pokrenuti s njihovog teritorija.

Iran je u odmazdi od 28. februara počeo da lansira rakete i dronove na Izrael i zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke vojne jedinice. Neki od udara izazvali su žrtve i štetu na civilnim lokacijama, uključujući luke i stambene zgrade.

Teheran tvrdi da su napadi odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana, u kojoj su ubijeni stotine ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija i visoke vojne zvaničnike.