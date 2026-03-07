Šef Hrvatskih cesta o pukotinama na Pelješkom mostu: "Garancija je 10 godina, a prošle su 3"

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, potvrdio je da je Pelješki most strukturno stabilan i da uočene pukotine ne predstavljaju opasnost za učesnike u saobraćaju.

Izvor: Shutterstock

Nakon pisanja italijanskih medija o oštećenjima na betonskim stubovima, javnost je zatražila hitno pojašnjenje. Budimir ističe da su ovakve pojave uobičajene kod objekata ove veličine, te da će kineska kompanija koja je gradila most izvršiti sve potrebne popravke u sklopu desetogodišnje garancije.

Budimir: "Sve je pod kontrolom, garancija traje deset godina"

Prema riječima prvog čovjeka Hrvatskih cesta, detaljne analize su pokazale da nema razloga za brigu.

"Napravljene su sve analize, to je sve stabilno i uredno. Vjerovatno ćemo nakon završetka sezone započeti otklanjanje nedostataka. Garancija na radove iznosi 10 godina, a s obzirom na to da su prošle tek tri, izvođač je dužan da otkloni sve što se pojavi u tom roku", izjavio je Budimir za HRT.

Podsjećamo, most vrijedan oko 420 miliona evra izgradila je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation.

Italijanski mediji pokrenuli lavinu pitanja

Početkom sedmice, italijanski list Il Piccolo objavio je informaciju o vidljivim pukotinama na nekim od betonskih stubova mosta koji je svečano otvoren u julu 2022. godine. Ova vijest izazvala je zabrinutost, naročito kod vozača koji svakodnevno koriste ovaj pravac kako bi izbjegli Neumski koridor i povezali jug Dalmacije sa ostatkom Hrvatske.

Ipak, nadležne službe uvjeravaju da su u pitanju površinska puknuća koja ne utiču na nosivost konstrukcije.