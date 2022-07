Plenković: Protesti u Sarajevu pokazuju da je "Pelješki most nužnost"

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio je da su protesti u Sarajevu u vezi izmjena Izborog zakona i ustavnih promjena u Federaciji BiH "grozni i neprihvatljivi", te da dokazuju da je "Pelješki most nužnost".

"Jučerašnji događaji u Sarajevu, grozni i neprihvatljivi, pa čak i prijeteći Kristijanu Šmitu, pokazuju da Pelješki most Hrvatskoj nije luksuz, on je nužnost", rekao je Plenković u Dubrovniku na predstavljanju monografije Pelješki most.