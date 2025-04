Špirić o sjednici Doma naroda: "Nečuveno!" (VIDEO)

Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić izjavio je da je njegov zamjenik Kemal Ademović na današnjoj sjednici pokušao da vodi nastavak sjednice prekinute 2. aprila tokom rasprave o smjeni srpskih kadrova u Savjetu ministara i Domu naroda, što je nečuveno.

"Na samom početku današnje sjednice bilo je jasno kakvu BiH žele kolege iz bošnjačkog Kluba. To je pokazao prvi zamjenik predsjedavajućeg Ademović koji je pokušao da vodi nastavak 11. sjednice. To je nečuveno, to se nikada nigdje nije dešavalo osim u BiH", rekao je Špirić novinarima.