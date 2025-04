Vojni komentator zatečen: Godišnjica Armije RBiH obilježena uz koračnicu srpske vojske (VIDEO)

Obilježavanje osnivanja takozvane Armije BiH u Bihaću obilježilo je intoniranje Paradnog marša srpske vojske koji je napisao Stanislav Binički.

Izvor: Facebook/screenshot

Vojni komentator Dean Džebić istakao je da istorija ne pamti proslavu dana neke armije na kojem je izveden pozdrav ratnim zastavama, uz, kako je naveo, zvuke paradnog marša neprijateljske vojske.

"Bez imalo skromnosti, skandal bez presedana u moru drugih skandala", naveo je Džebić na svom "Fejsbuk" profilu, te objavio i video proslave kojoj su prisustvovali komandanti i generali.

Džebić je poručio da mu je žao što će tekst koji je napisao biti shvaćen kao protivpatriotski stav, ali i da se u Bihaću desilo nešto što se ne dešava nigdje i nikad.

"Kako narod tako i vojsku čine detalji zbog kojih sve prolazi jeza. To je zastava, to je himna, dok je za vojsku to ratna zastava sa svim obilježijima, ali i koračnica, odnosno paradni marš. Neka bude sram neznanja onoga ko je ovo priredio", poručio je Džebić, prenosi Srna.