Broj puštenih zarobljenika znatno manji od onog koji je saopšten? Drama u Venecueli, nema povjerenja u Vladu

Vlada Venecuele saopštila je da je iz zatvora pušteno 116 političkih zatvorenika, dok organizacije za ljudska prava tvrde da je broj oslobođenih znatno manji.

Izvor: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Venecuelanska vlada danas je saopštila da je u posljednjih nekoliko sati iz zatvora pušteno 116 političkih zatvorenika, prema podacima Ministarstva za zatvorske poslove, iako organizacije za ljudska prava navode manji broj oslobođenih.

Vladino saopštenje uslijedilo je nakon trodnevnih izvještaja organizacija za ljudska prava o kašnjenjima u puštanju zatvorenika. Jedna od njih, organizacija Foro Penal, ranije danas je navela da su puštene samo 43 osobe, uključujući 24 koje su oslobođene tokom noći.

Puštanja su uslijedila nakon sedmice političkih previranja u Karakasu, odnosno nakon što su Sjedinjene Američke Države uhapsile predsjednika Nikolasa Madura i izvele ga pred sud u Njujorku pod optužbama za trgovinu drogom.

Mačado poziva na oslobađanje zatvorenika

Ministarstvo je saopštilo da su oslobođeni zatvorenici "bili lišeni slobode zbog djela povezanih sa narušavanjem ustavnog poretka i potkopavanjem stabilnosti nacije". Oslobađanje političkih zatvorenika u toj južnoameričkoj zemlji dugogodišnji je zahtjev organizacija za ljudska prava, međunarodnih institucija, opozicionih političara i nevladinih organizacija.

Liderka opozicije i dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado, koja bi ove nedjelje trebalo da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, jedna je od najglasnijih zagovornica oslobađanja zatvorenika, među kojima su i neki od njenih bliskih saradnika.

U Venecueli je početkom godine bilo pritvoreno najmanje 800 ljudi

Mačado se danas nalazi u Vatikanu, gdje je razgovarala sa papom Lavom. Predsjednik venecuelanske Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez izjavio je juče da će biti pušten značajan broj zatvorenika, i stranih i venecuelanskih državljana. On je brat vršiteljke dužnosti predsjednice države Delsi Rodrigez.

Prema podacima organizacije Foro Penal, u Venecueli je početkom godine bilo pritvoreno najmanje 800 ljudi koji su označeni kao politički zatvorenici, dok vlasti negiraju da u zemlji postoje osobe koje su lišene slobode iz političkih razloga.

