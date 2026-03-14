Amerika i Izrael napali iranske Kurdistan: Više od 100 poginulih i 969 povrijeđenih

U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na iransku provinciju Kurdistan poginulo je najmanje 112 ljudi, dok je gotovo 1.000 povrijeđeno, saopštili su lokalni zvaničnici.

Najmanje 112 ljudi je poginulo u napadima Sjedinjenih Država i Izraela na iransku provinciju Kurdistan, izjavio je lokalni zvaničnik, a javili su državni mediji. Napad se dešava u vrijeme kada Vašington navodno podstiče iranske kurdske snage sa druge strane granice, u Iraku, da pokrenu kopnenu operaciju u Iranu, piše Al Džazira.

Podaci o žrtvama

Šef Odjeljenja za vanredne situacije regionalne Vlade Kurdistana izjavio je juče da je u napadima povrijeđeno najmanje 969 ljudi. Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, dodao je da je 27 ljudi trenutno hospitalizovano na standardnim odeljenjima, dok je petoro na jedinicama intenzivne njege.

Uloga kurdskih snaga u sukobu

Napadi SAD i Izraela na iransku provinciju Kurdistan dolaze usred spekulacija da je predsjednik Donald Tramp direktno razgovarao sa iranskim i iračkim kurdskim grupama i da Vašington namjerava da ih iskoristi na terenu kao pomoć u podsticanju narodnog ustanka.

Međutim, Tramp je prošle nedjelje izjavio da ne želi da Kurdi pokrenu ofanzivu protiv Irana, rekavši da SAD ne žele da "dodatno zakomplikuju rat".

Iranski kurdski opozicioni pokreti, od kojih mnogi održavaju bliske odnose sa iračkim kurdskim frakcijama, dugo pružaju otpor Teheranu, djelujući iz baza na sjeveru Iraka i u područjima duž iransko-iračke granice. Procjenjuje se da ove grupe zajedno imaju nekoliko hiljada boraca.

Prošle nedjelje, iranske snage su pokrenule operaciju protiv kurdskih grupa u njihovom poluautonomnom regionu u susjednom Iraku. Regionalna vlada iračkog Kurdistana negirala je umiješanost u bilo kakve planove za naoružavanje kurdskih grupa i njihovo slanje u Iran.

Ko su Kurdi?

Kurdi su autohtona etnička manjina sa područja Mesopotamije, rasprostranjena uglavnom po jugoistočnoj Turskoj, sjeveroistočnoj Siriji, poluautonomnom kurdskom regionu sjevernog Iraka, sjeverozapadnom Iranu i jugozapadnoj Jermeniji.

Imaju svoj jezik i kulturu, ali nemaju svoju državu. Procjenjuje se da čine skoro 10 procenata stanovništva Irana, iako zvanični podaci nisu dostupni.