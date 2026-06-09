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Težak sudar kamiona na auto-putu kod Šimanovaca: Vozila potpuno izgorjela, vozači uspjeli izaći (Video)

Težak sudar kamiona na auto-putu kod Šimanovaca: Vozila potpuno izgorjela, vozači uspjeli izaći (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Na auto-putu Novi Sad – Beograd kod isključenja za Šimanovce sudarila su se dva kamiona nakon čega je izbio veliki požar. Prema prvim informacijama, vozači su zadobili lakše povrede.

Sudar kamiona kod Šimanovaca izazvao požar, vozači zadobili lakše povrede Izvor: 192_rs/instagram
  • Dva kamiona sudarila su se na auto-putu Novi Sad – Beograd kod Šimanovaca.
  • Nakon sudara izbio je veliki požar u kojem su oba vozila potpuno izgorjela.
  • Prema nezvaničnim informacijama, oba vozača zadobila su lakše tjelesne povrede

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas poslijepodne na auto-putu Novi Sad - Beograd, kod isključenja za Šimanovce, kada su se sudarila dva teretna vozila, nakon čega je izbio veliki požar.

Oba vozača kamiona su napustila vozila prije požara.

Kako saznaje "Kurir", oba vozača kamiona su preživjela i zadobili su "samo" lakše tjelesne povrede.

"Oba vozača kamiona zadobila su lakše tjelesne povrede. Oba vozača uspjela su na vrijeme da izađu iz vozila. Zadobili su lakše povrede, a intervencija gašenja je u toku", kaže izvor "Kurira"

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili snimci vatrene stihije, uključujući i video zabilježen iz aviona, na kojem se vidi razmjera požara koji je zahvatio kamione, ali i dio njive uz auto-put.

Pogledajte fotografije sa mjesta požara nakon sudara kod Šimanovaca

Zbog nesreće formirane su duge kolone vozila u smjeru prema Beogradu, dok se saobraćaj prema Novom Sadu odvija bez većih zastoja.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje su započele gašenje požara. U intervenciji učestvuju pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pećinaca i Sremske Mitrovice.

U međuvremenu se pojavio još jedan snimak sa mjesta događaja, objavljen na Instagram stranici "192_rs", na kojem se vidi da su oba kamiona u potpunosti uništena u požaru.

Izvor: Instagram/192_rs

Za sada nisu saopšteni detalji o uzroku nesreće, niti okolnostima koje su dovele do sudara.

Akcija gašenja požara i dalje traje, a nadležne službe rade na uklanjanju posljedica nesreće i normalizaciji saobraćaja na ovoj dionici auto-puta.

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Tagovi

Srbija udes kamioni sudar

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