Tramp (u šali) najavio: Ormuski moreuz proglašavam teritorijom SAD! Teheran poručio: "Nećete nas uplašiti"

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da će strateški važan Ormuski moreuz proglasiti teritorijom SAD nakon pobede nad Iranom. Teheran odgovara da ih pretnje neće zastrašiti.

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Američki predsjednik Donald Tramp, iako prema medijskim izvještajima samo u šali – izjavio je da će, nakon pobjede nad Iranom, strateški važan Ormuski moreuz proglasiti teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Prema Trampovim riječima, Vašington trenutno drži pod potpunom kontrolom ovu važnu pomorsku rutu, dok je iranski zamjenik ministra spoljnih poslova naglasio da Teheran neće biti zastrašen američkim prijetnjama, piše Index.hu.

Donald Tramp je u petak izjavio da će strateški važan Ormuski moreuz proglasiti "teritorijom SAD" nakon što pobijede Iran. Prema izvještaju mađarske agencije MTI, predsjednik je o ovome govorio tokom govora u centru za obuku snaga reda okruga Nasau, u Garden Sitiju blizu Njujorka.

Američki predsjednik je odbranio svoju odluku o pokretanju rata, čiji je cilj – prema njegovim riječima – bio da se spriječi Iran da dođe do nuklearnog oružja. Dodao je da se "nikada neće izviniti" zbog toga, iako su u SAD poskupjela goriva zbog rata.

"Čim završimo sa pobjedom nad Iranom, ubrzo ću proglasiti Ormuski moreuz dijelom teritorije Sjedinjenih Američkih Država", rekao je američki predsjednik uz osmijeh, a prema medijskim izvještajima, iz njegovog tona se moglo zaključiti da se šali. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova, Kazem Garibabadi, u odgovoru je poručio da njegovu zemlju neće zastrašiti američke prijetnje niti demonstracija sile.

Nešto ranije, na aerodromu, odgovarajući na novinarsko pitanje, Donald Tramp je najavio da će nosač aviona USS Abraham Lincoln biti zamijenjen drugom jedinicom sličnih kapaciteta. Predsjednik je reagovao na medijske izvještaje da su se kod dijela vojnika koji služe na brodu pojavili mentalni problemi zbog produžene misije. Ovu informaciju je u četvrtak demantovao ministar odbrane Pit Hegset i okarakterisao je kao "obmanjujuću". Nosač aviona Abraham Linkoln nalazi se na moru više od 240 dana, ali je predsjednik na pitanje o trajanju misije odgovorio da ona "ni izbliza nije bila dovoljno duga".

"Posjedujemo Ormuski moreuz"

Prije svog govora u blizini Njujorka, Donald Tramp je u jednom intervjuu ponovio da Sjedinjene Američke Države drže Ormuski moreuz pod potpunom kontrolom.

"U potpunosti ga kontrolišemo, posjedujemo ga, u pravom smislu te riječi posjedujemo Ormuski moreuz", izjavio je u intervjuu Donald Tramp, tvrdeći da kroz moreuz može proći samo onaj brod kojem to dozvole Sjedinjene Američke Države.

Povodom navodnih iranskih očekivanja da bi Sjedinjene Američke Države mogle da ublaže svoje vojne akcije prema Iranu uoči predstojećih izbora za američki Kongres, on je reagovao rekavši da će, ukoliko Teheran izvrši napad, američke snage uzvratiti "stostruko" jače.

Centralna komanda oružanih snaga SAD saopštila je u petak da je, u okviru pomorske blokade iranske obale, od ponovnog uvođenja te mjere prije mjesec dana, spriječeno 62 trgovačka broda da isplove iz iranskih luka ili da do njih stignu.

Američki predsjednik redovno ponavlja da SAD kontrolišu Ormuski moreuz, dok Teheran to naziva lažju. Od početka rata, Iran drži zatvorenim ovaj moreuz koji je ključan za transport nafte, dok su SAD zatvorile iranske luke. Prije rata je kroz ovu važnu trgovačku rutu prolazila otprilike petina svjetskih isporuka nafte.

Teheran nije donio odluku o nastavku pregovora

Teheran nije donio odluku o obnavljanju pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, a razmjena poruka između dvije zemlje preko Katara i Pakistana ne smatra se pregovorima – izjavio je iranski ministar spoljnih poslova, prenosi MTI na osnovu intervjua objavljenog u subotu. Abas Aragči je potvrdio da se vode razgovori između Irana i Omana, ali je istakao da se oni odnose na utvrđivanje pomorske rute kroz Ormuski moreuz.

Povodom isteka okvirnog sporazuma o prekidu vatre, koji su Teheran i Vašington potpisali 17. juna, a koji je istekao 17. avgusta, rekao je da nema saznanja o produženju sporazuma, uključujući i prekid vatre koji je u njemu predviđen. Napomenuo je da, prema mišljenju Teherana, Vašington krši odredbe okvirnog sporazuma i obnavlja sukobe. Osvrćući se na razgovore sa Omanom – koji bi prema njegovim riječima "uskoro mogli donijeti rezultate", šef iranske diplomatije je rekao da ranije utvrđene pomorske rute u Ormuskom moreuzu "više nisu adekvatne", te da dvije zemlje pregovaraju o privremenoj ruti koja bi kasnije mogla postati konačna.

"Jedna stvar je utvrđivanje rute za prolazak kroz moreuz, a sasvim druga stvar je otvaranje moreuza", naglasio je on, dodajući da je ovo drugo moguće ukoliko se Sjedinjene Američke Države budu pridržavale neophodnih uslova za to. Intervju je emitovan nedugo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da će strateški važan moreuz proglasiti teritorijom SAD.