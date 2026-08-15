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Teška saobraćajka kod Trnova: Kvad udario u stablo, povrijeđena sirijska državljanka i njena saputnica

Teška saobraćajka kod Trnova: Kvad udario u stablo, povrijeđena sirijska državljanka i njena saputnica

Autor D.V.
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Dvije žene teško su povrijeđene u mjestu Babin Do na području federalne opštine Trnovo, kada je četvorocikl kojim su se vozile udario u stablo, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Teška nesreća kod Trnova: Dvije žene teško povrijeđene nakon što je kvad udario u stablo Izvor: Shutterstock

Do nezgode je došlo sinoć oko 19.10 časova kada je četvorocikl kojim je upravljala sirijska državljanka čiji su inicijali O.A. (26) skrenuo s puta i udario u stablo, a povrijeđena je i njena saputnica čiji su inicijali M.A.A. (32).

Obje su zadržane na daljem liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Obavljen je uviđaj, a o slučaju je obaviješten dežurni tužilac sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.

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Tagovi

saobraćajka udes kvad Trnovo

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