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Nova vatrena opasnost kod Omiša: Buknuo požar na sjevernoj strani Dinare

Nova vatrena opasnost kod Omiša: Buknuo požar na sjevernoj strani Dinare

Autor Dušan Volaš
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Na omiškom području ponovo je buknuo požar, ovoga puta na sjevernoj strani omiške Dinare, koji se proširio iznad brda i prijeti naseljima Svinišće i Podašpilje.

Omiš ponovo u plamenu Izvor: Vatrogasci 193

Novi požar dodatno zabrinjava lokalno stanovništvo i angažovane službe. Na terenu je jedan "er traktor" koji iz zraka pruža pomoć vatrogasnim jedinicama u naporima da zaustave daljnje širenje vatre prema naseljima.

Ova nova opasnost dolazi neposredno nakon teške noći u kojoj je šire područje Omiša pogodila velika vatrena stihija. Podsjećamo, požar je sinoć oko 20.00 časova izbio u Lokvi Rogoznici kod Omiša, te se za samo dva sata snažno razbuktao i tokom noći stigao do samog centra grada, usljed čega je evakuisano oko 200 ljudi.

U međuvremenu, iz KBC-a Split potvrđeni su zvanični podaci o posljedicama sinoćnjeg požara. U bolnici je ukupno obrađeno 40 pacijenata, od kojih je 14 hospitalizovano.

Među povrijeđenima ima i teško stradalih sa opekotinama i inhalacionim povredama, a dio pacijenata se nalazi na respiratoru. Među povrijeđenima je i 17-godišnja maloljetna osoba, koja je zadobila ozbiljne povrede, ali prema posljednjim informacijama nije životno ugrožena.

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požar Hrvatska

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