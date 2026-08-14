Evropski sistem upalio crveni alarm: Cijela BiH pod ekstremnim rizikom od šumskih požara

Prema najnovijim prognozama Evropskog informacionog sistema za šumske požare (EFFIS), cijela Bosna i Hercegovina se u narednim danima nalazi pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja požara.

Izvor: EFFIS

Kombinacija ekstremno visokih temperatura, dugotrajnog suvog vremena i nepovoljnih meteoroloških uslova stvorila je situaciju u kojoj je priroda izrazito ranjiva, zbog čega nadležne službe upućuju hitan apel građanima da budu maksimalno oprezni.

Iz nadležnih institucija posebno upozoravaju na striktnu zabranu bilo kakve upotrebe vatre na otvorenom prostoru. To se prije svega odnosi na loženje vatre, nekontrolisano paljenje otpada, roštiljanje i druge aktivnosti koje u ovakvim okolnostima mogu lako izmaći kontroli.

Kako se ističe, u ovakvim vremenskim uslovima dovoljan je i najmanji izvor toplote ili varnica da izazove ozbiljan požar sa nesagledivim posljedicama. Poseban i često zanemaren rizik predstavlja nepropisno odlaganje opušaka cigareta, koji takođe mogu pokrenuti vatrenu stihiju.

Apeluje se na građane da pokriju visoku svijest o ličnoj i kolektivnoj odgovornosti. Pravilno odlaganje opušaka, potpuno izbjegavanje paljenja vatre na otvorenom i prijavljivanje svake sumnjive aktivnosti nadležnim službama ključni su za sprečavanje novih katastrofa.

U situaciji kada je cijela zemlja u "crvenoj zoni" opasnosti, odgovorno ponašanje svakog pojedinca predstavlja prvu liniju odbrane ljudskih života, imovine i prirodnih bogatstava.