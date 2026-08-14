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FZO RS pozvao osiguranike da preuzmu podatke za aplikaciju "Moje zdravstvo"

FZO RS pozvao osiguranike da preuzmu podatke za aplikaciju "Moje zdravstvo"

Autor Dušan Volaš
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Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pozvao je osiguranike da prilikom posjete Fondu preuzmu pristupne podatke za aplikaciju "Moje zdravstvo".

FZO objavio detalje: Kako preuzeti aplikaciju "Moje zdravstvo" Izvor: FZO RS

Zahvaljujući ovoj platformi, zdravstveni podaci, nalazi, mišljenja i izvještaji ljekara specijalista, rezultati dijagnostičkih procedura, uputnice, status osiguranja, kao i ukupni troškovi liječenja i zdravstvenih usluga, osiguranicima su po prvi put omogućeni na jednom mjestu.

Iz Fonda pojašnjavaju da osiguranici imaju jasan uvid i u ukupne troškove zdravstvene zaštite, odnosno u to koliko su za liječenje ili određene analize izdvojili kroz participaciju, a koliko je izdvojio Fond iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Iz FZO RS podsjećaju da osiguranici koji još nisu preuzeli pristupne podatke to mogu učiniti u svim poslovnicama Fonda, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

"Ukoliko iz bilo kojeg razloga dolaze u Fond, osiguranici ne treba da zaborave da na šalteru zatraže i pristupne podatke, korisničko ime i lozinku, za korišćenje aplikacije Moje zdravstvo“, navodi se u saopštenju.

Prilikom preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici potpisuju potvrdu kojom se obavezuju da će ih koristiti isključivo za lične potrebe, čuvati ih i neće omogućiti pristup trećim licima. Iz Fonda napominju da nakon prve prijave korisnici mogu promijeniti lozinku, kao i da od trenutka preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici snose odgovornost za njihovu eventualnu zloupotrebu.

Nakon preuzimanja pristupnih podataka, aplikaciji se može pristupiti putem računara preko zvanične internet stranice mojezdravstvo.org, kao i putem mobilnog telefona, s obzirom na to da je za android uređaje dostupna na platformi "Google Play", dok je korisnici ajfon uređaja mogu preuzeti putem platforme "App Store".

Za sve eventualne nedoumice i dodatne informacije, osiguranici mogu pozvati besplatan info broj 0800 5 08 08.

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Tagovi

Fond zdravstvenog osiguranja RS aplikacija zdravstvo

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