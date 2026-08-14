FZO RS pozvao osiguranike da preuzmu podatke za aplikaciju "Moje zdravstvo"

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pozvao je osiguranike da prilikom posjete Fondu preuzmu pristupne podatke za aplikaciju "Moje zdravstvo".

Izvor: FZO RS

Zahvaljujući ovoj platformi, zdravstveni podaci, nalazi, mišljenja i izvještaji ljekara specijalista, rezultati dijagnostičkih procedura, uputnice, status osiguranja, kao i ukupni troškovi liječenja i zdravstvenih usluga, osiguranicima su po prvi put omogućeni na jednom mjestu.

Iz Fonda pojašnjavaju da osiguranici imaju jasan uvid i u ukupne troškove zdravstvene zaštite, odnosno u to koliko su za liječenje ili određene analize izdvojili kroz participaciju, a koliko je izdvojio Fond iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Iz FZO RS podsjećaju da osiguranici koji još nisu preuzeli pristupne podatke to mogu učiniti u svim poslovnicama Fonda, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

"Ukoliko iz bilo kojeg razloga dolaze u Fond, osiguranici ne treba da zaborave da na šalteru zatraže i pristupne podatke, korisničko ime i lozinku, za korišćenje aplikacije Moje zdravstvo“, navodi se u saopštenju.

Prilikom preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici potpisuju potvrdu kojom se obavezuju da će ih koristiti isključivo za lične potrebe, čuvati ih i neće omogućiti pristup trećim licima. Iz Fonda napominju da nakon prve prijave korisnici mogu promijeniti lozinku, kao i da od trenutka preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici snose odgovornost za njihovu eventualnu zloupotrebu.

Nakon preuzimanja pristupnih podataka, aplikaciji se može pristupiti putem računara preko zvanične internet stranice mojezdravstvo.org, kao i putem mobilnog telefona, s obzirom na to da je za android uređaje dostupna na platformi "Google Play", dok je korisnici ajfon uređaja mogu preuzeti putem platforme "App Store".

Za sve eventualne nedoumice i dodatne informacije, osiguranici mogu pozvati besplatan info broj 0800 5 08 08.