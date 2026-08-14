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(Foto, video) Vatrena stihija guta sve pred sobom oko Ulcinja: Požar stigao do kuća, ljudi bespomoćni

(Foto, video) Vatrena stihija guta sve pred sobom oko Ulcinja: Požar stigao do kuća, ljudi bespomoćni

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Veliki požari ponovo bjesne Crnom Gorom. Vatra se brzo širi kod Ulcinja i Herceg Novog, ugrožava objekte i maslinjake, a situaciju dodatno otežava jak vjetar.

Požar bukti na dva fronta u Crnoj Gori: Vatra kod Ulcinja ugrožava Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Požar koji se juče tokom dana proširio na lokalitetu Gač, u mestu Vladimir na teritoriji opštine Ulcinj, ugrožava pojedine objekte i maslinjake.

Jak vjetar otežava gašenje požara i doprinosi brzom širenju vatre.

Na terenu su noćas bili pripadnici Službe zaštite i spašavanja Opštine Ulcinj, sa raspoloživim vozilima i opremom, dok su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova preusmereni ka ovom lokalitetu kako bi požar što pre bio stavljen pod kontrolu, navodi stranica "Podgorički vremeplov".

 Nadležne službe prate situaciju na terenu i koordiniraju angažovanje raspoloživih vazduhoplova u skladu sa potrebama.

Situaciju dodatno otežava jak vjetar, koji može doprineti daljem širenju požara.

Gori i u Herceg Novom

Podsjetimo, borba sa vatrom iznad Žagera u Herceg Novom ponovo je intenzivirana, iako je situacija juče ujutru bila nešto bolja, kazao je komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović.

Požar gase avion MUP-a i helikopter, dok jak vetar dodatno raspiruje vatru i otežava intervenciju. Iznad Žagera od juče gori nisko rastinje, a požar se proširio i područjem kojim prolazi dalekovod. Vatra se približila kućama i crkvi, zbog čega su pojedini stanovnici preventivno evakuisani. Policija pomaže mještanima, potvrđeno je iz Službe zaštite i spasavanja.

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Tagovi

požar Crna Gora Ulcinj Herceg Novi Požari

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