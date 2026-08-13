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Bliha pamti i veće suše, ali ne i ovo: Vodopad presušio pa voda sutradan ponovo potekla

Bliha pamti i veće suše, ali ne i ovo: Vodopad presušio pa voda sutradan ponovo potekla

Autor Haris Krhalić
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Vodopad Blihe kod Sanskog Mosta presušio pa "proradio".

vodopad blihe presušio Izvor: Facebook

Vodopad Blihe kod Sanskog Mosta u utorak, 11. avgusta, u potpunosti je presušio na nekoliko sati.

Voda je već narednog dana ponovo potekla, a ovaj događaj izazvao je reakcije ekoloških aktivista i nadležnih institucija koje trenutno utvrđuju razloge privremenog nestanka rijeke.

Inače, vodopad Blihe zaštićen je još 1954. godine i ta zaštita pravno još vrijedi, na papiru.

Ekološki aktivisti upozoravaju da je razlog nestanka vode obližnji površinski kop rudnika uglja kompanije "Lager". Prema njihovim navodima, radovi na kopu su pregradili brojne vodne tokove i poremetili podzemne vode iz kojih nastaje rijeka Bliha.

„Nestao je čuveni vodopad Blihe kod Sanskog Mosta, ne zbog suše, već zbog rada obližnjeg površinskog kopa rudnika uglja kompanije Lager. Rudnik je pregradio brojne vodne tokove, poremetio podzemne vode iz kojih nastaje Bliha i rijeke više nema.“

Zanimljivo da je nakon ovog prekida, količina vode na vodopadu danas više odgovora proljetnom ili jesenjem periodu kada je nivo Blihe povećan zbog padavina. S obzirom na veliku sušu vodostaj Blihe u toku iznad rudnika je jako nizak, međutim potok „Oborak“ trenutno sa područja rudnika izbacuje veliku količinu vode koja je mutna, a zamućenost je redovna pojava i na samom vodopadu posljednjih godina.

Dodajmo i da su se mještani koji žive u području iznad rudnika prošle godine po prvi put susreli sa situacijom da izvori pitke vode presušuju.

U međuvremenu su se povodom problema nestanka vode na vodopadu Blihe šturim saopštenjem oglasili i iz Turističke zajednice Sanski Most.

Kako se navodi u saopštenju predstavnici nadležnih inspekcijskih službi obišli su „kompletan dio gornjeg toka rijeke Blihe kako bi pokušali utvrditi mogući uzrok stanja za 11.08.2026.“

„U narednom periodu nastavit ćemo pratiti stanje na terenu i, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastojati što prije utvrditi razlog nestanka vode, odnosno eventualne promjene u toku rijeke Blihe“, naveli su iz Turističke zajednice.

Potpisnik ovih redova je odrastao u ovom kraju, i pamtim periode ljetne suše u Sanskom Mostu. Nivo vode jeste znao biti manji, ali Bliha nikada nije presušivala na nekoliko sati, niti je iz njenog korita umjesto rijeke tekao mulj.

Zato prizor stijena bez vode i naknadnog zamućenja nije stvar meteorologije, već jasnog ljudskog uticaja. Objašnjenja o "suši i visokim temperaturama" jednostavno ne drže vodu kada se uporede sa stanjem na terenu. Bliha ima formalnu zaštitu još od 1954. godine, ali od tog papira nema nikakve koristi ako inspekcije ne utvrde šta se tačno dešava u gornjem toku i na obližnjem kopu. A to im ne bi trebalo biti teško, naravno u slučaju da to žele.

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Tagovi

vodopad Blihe Sanski Most

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