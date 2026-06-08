Zaboravite klasične kadrove: Pogledajte kako vodopad Blihe izgleda sa samog vrha

Dok većina turista vodopad Blihe posmatra iz podnožja, mi vam donosimo potpuno drugačiju perspektivu.

Izvor: MONDO

Vodopad Blihe kod Sanskog Mosta jedna je od najfotografisanijih prirodnih lokacija u Bosni i Hercegovini. Međutim, gotovo svi kadrovi koje viđate na društvenim mrežama i u medijima dolaze iz istog ugla – iz podnožja, do kojeg vodi uređena drvena staza.

Mi smo odlučili da promijenimo "pravila igre" i popnemo se skroz gore, na samu tačku sa koje se rijeka Bliha obrušava u ponor dubok 56 metara.

Pogled odozgo donosi potpuno drugačiju, sirovu perspektivu divlje krajiške prirode. Zvuk vode koja se prelama tik ispred vas i pogled na kanjon, stvaraju osjećaj istinske avanture.

Trenutni uslovi na terenu su idealni – proljećne kiše su obezbijedile odličan vodostaj, a bujno zelenilo koje okružuje stijene daje cijelom prizoru mističan izgled.

Pogledajte ekskluzivne snimke sa vrha vodopada: