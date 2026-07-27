logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Godinama vas lažu o detoksu jabukovim sirćetom: Ne čisti organizam od toksina

Godinama vas lažu o detoksu jabukovim sirćetom: Ne čisti organizam od toksina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Pogrešno doziranje jabukovog sirćeta vodi do oštećenja jednjaka i zuba - otkrivamo 3 zlatna pravila za konzumiranje.

da li je jabukovo sirće zdravo i kako se pije Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Jabukovo sirće ne čisti organizam od toksina, to je posao jetre i bubrega. Ono može blago pomoći varenju, ali nije čudotvorni "čistač" tijela.
  • Nikada se ne pije čisto, već uvijek razblaženo kako ne bi izazvalo opekotine jednjaka i grčeve.
  • Primijenite mjere zaštite zuba i želuca, a posebno treba da paze oni koji imaju osjetljiv stomak.

Internetski "guru" recepti reklamni detoks programi godinama nas ubjeđuju da je jabukovo sirće čudotvorni čistač organizma. Istina je, međutim, jasna - nauka i medicinski stručnjaci tvrde da mnogo toga uopšte nije istina.

Jabukovo sirće je godinama jedan od najpopularnijih prirodnih eliksira, ali tanka je granica između njegove korisnosti i štete koju može nanijeti organizmu. Ako ga koristite na pogrešan način, ovaj kiseli napitak može ozbiljno da naruši zubnu gleđ, iritira jednjak i izazove bolne grčeve u stomaku.

Da biste izvukli maksimum njegovih ljekovitih svojstava i sačuvali zdravlje, ključno je da znate kako se pravilno dozira i konzumira.

Kolika je dnevna bezbjedna doza jabukovog sirćeta?

Stručnjaci sa klinike Mejo ističu da je optimalna dnevna doza 1 do 2 kašike (oko 15–30 ml) jabukovog sirćeta dnevno.

Prekoračenje ove količine neće ubrzati rezultate (poput mršavljenja ili regulacije šećera), ali može dovesti do padanja nivoa kalijuma u krvi, mučnine i oštećenja sluzokože organa za varenje.

Zlatno pravilo: Sirće nikada nerazblaženo!

Sirćetna kiselina u jabukovom sirćetu je izuzetno jaka. Direktan gutljaj nerazblaženog sirćeta može izazvati mikropukotine i hemijske opekotine na jednjaku i u grlu, dok vremenom doslovno "topi" zubnu gleđ.

Pravilan način konzumiranja:

  • Uvijek razmutite 1 kašiku sirćeta u punoj čaši mlake ili sobne vode (najmanje 2 dl).
  • Možete ga koristiti i kao preliv za salate ili dodatak kuvanim jela - to je najbezbjedniji način da ga konzumirate.

Kada se pije - prije ili poslije jela?

Ako jabukovo sirće pijete radi regulacije šećera u krvi i kontrole apetita, najbolje je popiti razblaženi rastvor 15 do 20 minuta prije obroka.

Izvor: Shutterstock

Međutim, ukoliko imate osjetljiv stomak, sklonost ka gorušici ili gastritis, pijenje na prazan stomak može izazvati peckanje i neugodne grčeve. U tom slučaju, uvijek ga konzumirajte uz sam obrok ili neposredno nakon jela, jer hrana djeluje kao zaštitni tampon za sluzokožu.

3 trika za zaštitu zuba:

  • Pijte na slamčicu: Na ovaj način tečnost zaobilazi prednje zube i smanjuje se kontakt kiseline sa gleđi.
  • Isperite usta vodom: Odmah nakon što popijete rastvor, isperite usta sa nekoliko gutljaja obične vode.
  • Ne perite zube odmah: Sačekajte najmanje 30 minuta prije nego što uzmete četkicu za zube. Kiselina privremeno omekšava gleđ, pa bi je pranje zuba u tom trenutku dodatno oštetilo.

Velika zabluda o "detoksikaciji"

Iako reklamirani detoks napici često sadrže jabukovo sirće, istina je da ono ne čisti organizam od toksina. Ljudsko tijelo već ima savršeno razvijen sistem za detoksikaciju, to rade vaša jetra i bubrezi. Jabukovo sirće može blago pomoći varenju, ali ne funkcioniše kao "čistač" organizma.

Izvor: Shutterstock

Upozorenje: Osobe koje boluju od čira na želucu, teškog oblika refluksa (GERB), kao i pacijenti koji uzimaju diuretike ili lijekove za insulin, obavezno treba da se konsultuju sa ljekarom prije nego što počnu sa svakodnevnom upotrebom jabukovog sirćeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

sirće zdravlje detoksikacija zablude ishrana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA