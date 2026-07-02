Nutricionisti otkrili koji dio svinjetine je najzdraviji: Ima najmanje kalorija i masti (Anketa)

Svinjski file godinama važi za jedan od najzdravijih dijelova svinjetine.

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Svinjetina je jedno od najčešće konzumiranih vrsta mesa. Iako je mnogi smatraju masnom i teškom za varenje, nemaju svi dijelovi istu nutritivnu vrijednost. Pojedini komadi sadrže znatno manje masti i više vrijednih proteina od popularne slanine ili vrata.

Brojni vodeći nutricionisti naglašavaju da pravilan izbor komada mesa može da ima veliki uticaj na zdravlje, nivo holesterola i tjelesnu težinu. Koji je onda dio svinjetine najzdraviji? Stručnjaci najčešće ukazuju na jedan konkretan dio.

Zašto se svinjski file smatra najzdravijim dijelom svinjetine?

Svinjski file godinama važi za jedan od najzdravijih dijelova svinjetine. U poređenju sa slaninom, vratom ili koljenicom, sadrži znatno manje masti i kalorija, a istovremeno obezbjeđuje veliku količinu punovrijednih proteina. Zbog toga se često pojavljuje u dijetama osoba koje vode računa o figuri i zdravoj ishrani.

Najveća prednost je njegov relativno posni sastav. U 100 grama mesa nalazi se mnogo proteina potrebnih za regeneraciju organizma i izgradnju mišića, a istovremeno mala količina masti. To ga čini znatno boljim izborom od masnih dijelova svinjetine koji mogu značajno da povećaju kaloričnost obroka.

Najvažnije prednosti svinjskog filea:

velika količina proteina - podržava regeneraciju i razvoj mišića,

- podržava regeneraciju i razvoj mišića, manje masti nego u vratu ili slanini,

niža kaloričnost - bolje se uklapa u dijetu za mršavljenje,

- bolje se uklapa u dijetu za mršavljenje, vitamini B grupe - podržavaju nervni sistem i metabolizam,

- podržavaju nervni sistem i metabolizam, gvožđe i cink - pomažu u održavanju imuniteta organizma,

- pomažu u održavanju imuniteta organizma, laka svarljivost - pravilno pripremljen file se lakše vari od masnog mesa.

Nutricionisti napominju da čak i svinjski file može da postane težak obrok ako se priprema u dubokom ulju. Znatno bolji izbor su metode obrade koje ne zahtijevaju mnogo masti, kao što su pečenje u rerni, dinstanje u sopstvenom soku ili grilovanje. Zahvaljujući tome, meso zadržava svoje nutritivne vrijednosti i ostaje lagano za organizam.

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Da li je svinjski vrat manje zdrav od filea?

Svinjski vrat spada u omiljene dijelove svinjetine, uglavnom zbog intenzivnog ukusa i sočnosti. Međutim, problem je u tome što sadrži znatno više masti od filea. Upravo je mast odgovorna za mekoću i aromu mesa, ali istovremeno povećava njegovu kaloričnost.

U 100 grama vrata može da se nalazi i nekoliko puta više masti nego u fileu. Redovno konzumiranje velikih količina masnog mesa može da dovede do viška kalorija, povišenja nivoa LDL holesterola i povećanog rizika od srčanih oboljenja. Iz tog razloga, osobe koje brinu o zdravlju trebalo bi da tretiraju svinjski vrat više kao povremeni dodatak nego kao osnovu svakodnevne ishrane.

To, ipak, ne znači da je svinjski vrat potpuno zabranjen. On i dalje obezbjeđuje organizmu proteine, gvožđe i vitamine B grupe. Ključnu ulogu igraju prije svega količina i način pripreme. Grilovani vrat poslužen sa povrćem biće bolji izbor od onog prženog u mnogo masti i serviranog sa teškim sosovima.

Stručnjaci takođe naglašavaju da se zdrava ishrana zasniva na proporcijama. Povremeno konzumiranje masnijih dijelova svinjetine ne bi trebalo negativno da utiče na zdravlje ako je svakodnevni jelovnik dobro izbalansiran.

Zašto slanina i koljenica važe za najmanje zdrave?

Slanina i koljenica su među najkaloričnijim dijelovima svinjetine. Sadrže veoma veliku količinu masti, posebno zasićenih masti, čiji višak može da poveća rizik od ateroskleroze, hipertenzije i bolesti srca.

Slanina često sadrži više masti nego samog mesa, zbog čega čak i mala porcija donosi veliki broj kalorija. Slična situacija je i sa koljenicom, koja uz to može biti veoma teška za varenje. Redovno konzumiranje ovakvih proizvoda može da oteža održavanje zdrave tjelesne težine i negativno utiče na nivo holesterola.

Problem su i popularni načini pripreme ovih dijelova mesa. Slanina se često prži ili dimi, dok se koljenica služi sa masnim prilozima i mnogo soli. Takve kombinacije mogu da opterete kardiovaskularni sistem i doprinesu zadržavanju vode u organizmu. Nutricionisti ipak naglašavaju da je najvažnija umjerenost. Povremeno konzumiranje slanine ili koljenice ne predstavlja problem za zdravu osobu. Ključna je učestalost konzumacije i cjelokupni stil ishrane.

(MONDO)