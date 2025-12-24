Meso iz Argentine pod istragom: Da li je sporna govedina i svinjetina završila na tržištu RS?

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić saopštio je danas da je izdao nalog nadležnim službama kako bi se utvrdilo da li je meso uvezeno iz Argentine, namijenjeno isključivo za preradu, završilo na trgovačkim policama i u mesnicama kao meso za konzumiranje.

Izvor: Shutterstock

Do ove odluke došlo je nakon današnjeg sastanka sa privrednicima u Privrednoj komori RS, na kojem su domaći proizvođači alarmirali vlasti o poremećajima na tržištu. Prema njihovim navodima, postoji osnovana sumnja da se meso namijenjeno industrijskoj preradi prodaje kao svježa roba u maloprodaji.

"Konkretno, tri firme iz Federacije BiH uvezle su govedinu i svinjetinu iz Argentine za preradu. Naš zadatak je da sada precizno utvrdimo da li je ta roba završila u slobodnoj prodaji na tržištu Republike Srpske", pojasnio je Minić.

Minić je rekao da je danas sa privrednicima dogovoreno da se sastanci održavaju svaki kvartal u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta.

Predsjednik Privredne komore RS Goran Račić izjavio je da je sa predsjednikom Vlade RS dogovoreno da Vlada donese uredbu kojom bi od naredne godine privrednici mogli radnicima isplaćivati pomoć bez fiskalnih opterećenja.

"U vremenu kada imamo velike migracije, kada radnici odlaze, takvo rješenje je neophodno. Tako nešto ima i u Federaciji BiH, a radi se o tome da se radnicima godišnje može isplatiti 2.000 -2.500 KM neoporezivo", istakao je Račić.

On je rekao da privrednicima od 1. januara neće biti veća cijena električne eneergije, ali da očekuju zahtjev za povećanje od 20 odsto u tako naredne godine.

"To je za nas neprihvatljivo. Moraju se tražiti uštede u racionalizaciji sistema ERS", poručio je Račić.