Besplatno odložite krupni otpad: Od danas u funkciji reciklažno dvorište na Malti

U okviru akcije „Čisto lice grada“ u Banjaluci je od danas u funkciji i reciklažno dvorište na lokaciji autobuskog terminala na Malti, gdje građani mogu besplatno da odlože kabasti otpad.
Na ovoj lokaciji sugrađani mogu da odlože sav krupni otpad, koji gabaritom ili vrstom ne spada u miješani komunalni otpad iz domaćinstva poput starog namještaja, bijele tehnike ili neki drugi krupni otpad, izuzev guma.
Kako su naveli iz Odjljenja za komunalne poslove, u reciklažno dvorište otpad mogu da odlože isključivo građani, a ne privredni subjekti i javne ustanove. U okviru dvorišta, postavljen je i video nadzor, kao i kontrola ulaza i izlaza vozila.
Radno vrijeme rciklažnog dvorišta je od 9.00 do 19.00 časova radnim danima, a subotom i nedjeljom od 9.00 do 15.00 časova.
