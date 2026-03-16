Besplatno odložite krupni otpad: Od danas u funkciji reciklažno dvorište na Malti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
U okviru akcije „Čisto lice grada“ u Banjaluci je od danas u funkciji i reciklažno dvorište na lokaciji autobuskog terminala na Malti, gdje građani mogu besplatno da odlože kabasti otpad.

Od danas u funkciji reciklažno dvorište na Malti Izvor: Grad Banja Luka

Na ovoj lokaciji sugrađani mogu da odlože sav krupni otpad, koji gabaritom ili vrstom ne spada u miješani komunalni otpad iz domaćinstva poput starog namještaja, bijele tehnike ili neki drugi krupni otpad, izuzev guma.

Kako su naveli iz Odjljenja za komunalne poslove, u reciklažno dvorište otpad mogu da odlože isključivo građani, a ne privredni subjekti i javne ustanove. U okviru dvorišta, postavljen je i video nadzor, kao i kontrola ulaza i izlaza vozila.

Radno vrijeme rciklažnog dvorišta je od 9.00 do 19.00 časova radnim danima, a subotom i nedjeljom od 9.00 do 15.00 časova.

