SIPA saslušala novinara RTRS-a

Novinar RTRS-a Jasenko Todorović saslušan je danas u kancelariji Agencije za istrage i zaštitu BiH (/Sipa) u Banjaluci, nakon što je prijavljen jer je u emisiji "Drugi ugao", koja je emitovana prije više od godinu dana, kako je navedeno, "negiran genocid u Srebrenici".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Saslušanje je obavljeno pa naredbi Tužilaštva BiH koje, kako je navedeno, radi na ovom predmetu, prenosi RTRS.

Gosti ove emisije bili su Marinko Božović i Nedeljko Elek.

RTRS je upit o okolnostima saslušanja novinara uputio Sipi i Tužilaštvu BiH.