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SIPA saslušala novinara RTRS-a

SIPA saslušala novinara RTRS-a

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Novinar RTRS-a Jasenko Todorović saslušan je danas u kancelariji Agencije za istrage i zaštitu BiH (/Sipa) u Banjaluci, nakon što je prijavljen jer je u emisiji "Drugi ugao", koja je emitovana prije više od godinu dana, kako je navedeno, "negiran genocid u Srebrenici".

Novinar RTRS Jasenko Todorović saslušan u Sipi Izvor: Mondo/Slaven Petković

Saslušanje je obavljeno pa naredbi Tužilaštva BiH koje, kako je navedeno, radi na ovom predmetu, prenosi RTRS.

Gosti ove emisije bili su Marinko Božović i Nedeljko Elek.

RTRS je upit o okolnostima saslušanja novinara uputio Sipi i Tužilaštvu BiH.

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