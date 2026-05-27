Akcija "Otava": Sipa u Laktašima uhapsila devet osoba i zaplijenila 40 kilograma kanabisa

Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (Sipa) BiH uhapsili su na području Laktaša devet lica i zaplijenili 40 kilograma kanabisa koji je iz hrvatske luke Ploče u BiH prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica.

Akcija pod nazivom "Otava" izvedena je u koordinaciji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, a navedena lica uhapšena su juče zbog sumnje da su počinila krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom droge, saopšteno je iz Sipe.

Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari koje uhapšeni koriste u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banjaluci, Zvorniku i na području Brčko distrikta i tom prilikom je izuzet kanabis.

Uhapšena lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva BiH.

U saopštenju je navedeno da se aktivnosti sprovode u saradnji sa MUP-om Republike Srpske, policijom Brčko distrikta, Federalne uprave policije, te MUP-a Hercegovačko-neretvanskog sarajevskog kantona.