Pripadnici Sipe hapsili u Banjaluci, pronađen arsenal oružja (FOTO)

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) uhapsili su u Banjaluci jednu osobu zbog sumnje da se bavila neovlaštenim prometom oružja i vojne opreme.

Izvor: SIPA

Kako su saopštili iz Sipe, prilikom pretresa objekata koje osumnjičeni koristi pronađen je i privremeno oduzet impresivan arsenal naoružanja i eksploziva.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ovo oružje i eksplozivne materije bili su namijenjeni za krijumčarenje i prodaju na tržištu zemalja Evropske unije radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija, istražitelji su otkrili veliku količinu opasnih sredstava, uključujući 43 ručne bombe različitih tipova, preko 70 trotilskih metaka, 61 električnu detonatorsku kapislu, te improvizovanu eksplozivnu napravu povezanu sa mobilnim telefonom.

Pored eksploziva, oduzet je i značajan arsenal vatrenog oružja, među kojima su automatske puške, puška sa optičkim nišanom i prigušivačem, prepravljana PAP-ovka, pištolj, te više od 1.300 komada vojne municije različitog kalibra, kao i protiavonska municija.

Izvor: SIPA

Osumnjičeni je nakon kriminalističke obrade predat u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz Sipe su naglasili da neovlašteno držanje i promet vojnog naoružanja predstavlja jednu od najopasnijih prijetnji sigurnosti države.

"Ovo oružje nije opasno tek u trenutku upotrebe, već samim svojim postojanjem stvara latentnu prijetnju po živote građana, javni red, ustavni poredak i međunarodnu sigurnost. Njegovo nezakonito skrivanje i nuđenje na tržištu ozbiljno narušava temeljni princip vladavine prava i otvara prostor za najteže oblike kriminala, uključujući terorizam i organizovani kriminal", navode iz Sipe.

Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih činjenica ovog krivičnog djela, s posebnim akcentom na suzbijanje nelegalnog trgovanja naoružanjem.