Akcija Sipe širom BiH: Otkriven fiktivni promet od više od 12,6 miliona KM

Izvor: sipa.gov.ba

Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) sproveli su danas operativnu akciju na više lokacija širom BiH zbog sumnje na poresku utaju i pranje novca kroz fiktivni promet robe i usluga vrijedan najmanje 12.622.853 KM sa PDV-om.

Akcija je realizovana na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banjaluke i Zvornika, a tokom pretresa prikupljeni su dokazi protiv više osoba za koje postoji osnov sumnje da su bili dio organizovane grupe.

Kako je saopšteno iz Sipe, osumnjičeni su međusobno poslovali i sačinjavali fakture o fiktivnom prometu robe i usluga, koje su potom knjižili u poslovnim knjigama i prikazivali u PDV prijavama.

Na taj način su, prema navodima istražilaca, ostvarivali povrat PDV-a ili omogućavali drugim pravnim licima umanjenje poreskih obaveza po osnovu PDV-a.

Iz Sipe navode da je novac pribavljen lažnim prikazivanjem prometa i povratom PDV-a dalje nezakonito transferisan.

Akcija je sprovedena po naredbama Suda BiH za pretres stanova, drugih prostorija, pokretnih stvari i osoba, kao i privremeno oduzimanje predmeta, zbog sumnje da su počinjena krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, poreska utaja i pranje novca.

Operativna akcija realizovana je pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i MUP-ova Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.