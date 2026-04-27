Akcija "Zid 2": Hapšenje zbog droge, zelenaštva i iznude

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Policijski službenici Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) sproveli su danas operativnu akciju kodnog naziva „Zid II“, u okviru koje je slobode lišeno jedno lice zbog sumnje na više teških krivičnih djela.

1696412570-operativna-akciјa-plug-slobode-lisheno-13-lica.jpg Izvor: SIPA

Kako je saopšteno, osumnjičeno lice tereti se za „neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga“, „zelenaštvo“ i „iznudu“, krivična djela propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja, osumnjičeni će biti predat u nadležnost Okružno tužilaštvo u Doboju, koje je nadziralo i sprovođenje operativnih aktivnosti na terenu.

U okviru akcije izvršen je pretres stana, pomoćnih prostorija i pokretnih stvari na području Donjeg Žabara. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija, kao i drugi predmeti koji bi mogli poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Akcija je realizovana po naredbi Okružni sud u Doboju, uz saradnju sa policijskim službenicima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz SIPA-e poručuju da je riječ o nastavku aktivnosti usmjerenih na suzbijanje organizovanog kriminala na području Republike Srpske.

