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Zaporoška nuklearna elektrana ponovo dobila struju nakon 15 sati prekida

Zaporoška nuklearna elektrana ponovo dobila struju nakon 15 sati prekida

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Spoljašnje napajanje nuklearne elektrane Zaporožje obnovljeno je nakon prekida od 15 časova, tokom kojeg je objekat bio primoran da se oslanja na dizel generatore, saopštila je IAEA.

nukelarna elektrana zaporožje Izvor: Shutterstock

Zaporoška nuklearna elektrana dobila je struju, nakon što je došlo do prekida snabdijevanja zbog isključenja dalekovoda "Ferosplavnaja jedan" od 330 kilovolti, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

"Spoljašnje napajanje nuklearne elektrane Zaporožje obnovljeno je jutros nakon prekida u trajanju od 15 časova, tokom kojeg je elektrana bila primorana da se oslanja na dizel generatore kako bi obezbijedila električnu energiju za šest isključenih reaktora", navela je IAEA u objavi na društvenim mrežama.

Generalni direktor IAEA Rafael Grosi rekao je da je ovo 18. slučaj da je nuklearna elektrana Zaporožje ostala bez struje tokom sukoba u Ukrajini, i jedan od najdužih.

"Ovo naglašava ekstremnu ranjivost elektroenergetske mreže i hitnu potrebu za sprovođenjem planiranih popravki dalekovoda uz poštovanje primirja koje je postignuto uz posredovanje IAEA", rekao je Grosi.

Ukrajinske oružane snage su prije dva dana napale bespilotnim letjelicama područje u bliizini Zaporoške nuklearne elektrane.

Iz ove elektrane su naveli da je izvedeno više od 20 udara bespilotnim letjelicama. Meta je bilo područje termoelektrane, gdje se nalaze kritični objekti energetske infrastrukture koji obezbjeđuju rad dalekovoda "Ferosplavnaja jedan".

U rejonu oko nuklearne elektrane Zaporožje juče je, na inicijativu IAEA, počelo privremeno lokalno primirje između Ukrajine i Rusije, kako bi se popravio dalekovod kojim se nuklearka snabdijeva električnom energijom, kojom se hlade reaktori, da bi se izbjegla nuklearna katastrofa.

Nuklearna elektrana Zaporožje nalazi se na lijevoj obali rijeke Dnjepar u blizini grada Energodara, na teritoriji koja je od 2022. dio Rusije.

Zbog čestih ukrajinskih napada, proizvodnja u reaktorima je obustavljena u septembru 2022. godine, a od aprila 2024. godine, svi blokovi su u režimu hladnog isključivanja.

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Zaporožje nuklearna elektrana

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