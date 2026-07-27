Dom naroda usvojio budžet BiH od 1,58 milijardi KM

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM.

Izvor: Goran Janjić/Srna

Za budžet je glasalo devet delegata, suzdržano je bilo njih pet, dok je jedan delegat bio protiv.

Šef Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Sredoje Nović istakao je da je bitno da su svi delegati u osnovi za budžet, ističući da se iz današnje rasprave delegata u Domu naroda vidi da budžet ipak, nije najvažniji dokument.

On je dodao da je neprihvatljivo da se tokom rasprave vrijeđaju porodice, navodeći da niko nema pravo da kaže bilo šta, za bilo čiju porodicu.

Nović je odgovarajući na navode bošnjačkih delegata da je u budžet trebalo uvrstiti "sedam institucija kulture" naglasio da je Federacija BiH ranije preuzela upravljanje ovim institucijama, zbog čega one ne mogu biti u budžetu BiH.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović rekao je da je budžet strateška stvar BiH, te podsjetio da on ranijih godina uopšte nije usvajan.

Delegat kluba Hrvatskog naroda Zlatko Miletić tokom rasprave o budžetu naveo je da se za deminiranje trebalo obezbijediti mnogo više sredstava od planiranih 650.000 KM.

Delegat Kluba srpskog naroda Želimir Nešković rekao je da ne može dati podršku ovakvom budžetu, zbog čega je bio suzdržan prilikom glasanja, dok je šef Kluba delegata bošnjačkog naroda Šefik DŽaferović, koji je takođe bio suzdržan prilikom glasanja, rekao da je to uradio iz dva razloga, prvog jer je potreban budžet, dok su drugi razlog za njegovu suzdržanost plate zaposlenih u institucijama na nivou BiH.

Šef Kluba delegata hrvatskog naroda Marina Pendeš istakla je da je budžet glavni dokument koji je potreban za funkcionisanje svake zemlje, zbog čega su delegati koji dolaze iz HDZ-a podržali budžet.

Ovime je današnja hitna sjednica Doma naroda okončana, dok je početak redovne sjednice ovog doma zakazan u 14.30 časova.