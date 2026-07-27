"Nije se radilo o nepripremljenosti": Ispovijest preživelog planinara iz Bosne, otkrio uzrok tragedije u Rusiji

Preživjeli planinar Haris Adilović tvrdi da je tragedija na Elbrusu, u kojoj je stradalo petoro njegovih kolega iz Zenice, posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne loše pripremljenosti.

Izvor: Karasev Viktor/Shutterstock/Facebook

Haris Adilović, jedan od dvojice preživjelih planinara, u izjavi za ruske medije istakao je da je tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo petoro njegovih kolega, isključiva posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne loše pripremljenosti grupe. U ovoj nesreći, koja se dogodila na oko 5.100 metara nadmorske visine, stradalo je petoro planinara iz Zenice, dok je dvoje članova ekspedicije uspjelo da preživi.

Adilović je naglasio da je cijeli tim bio izuzetno dobro obučen i spreman za uspon, ali su se vremenski uslovi na terenu pokazali neuporedivo težim nego što se očekivalo. Prema pisanju ruskih medija, a kako je i sam preživjeli planinar posvjedočio, ozbiljne poteškoće su se javile već na samom početku uspona. U početnoj fazi jedan od učesnika počeo je da se smrzava, što je deo tima primoralo da odustane i krene nazad.

Grupa odustala od uspona zbog naglog pogoršanja vremena

Adilović je detaljno opisao trenutak kada su shvatili da je dalje napredovanje nemoguće:

"Drugi tim je nastavio penjanje, ali posle oko 100-150 metara, i mi smo odlučili da odustanemo od penjanja. Kada smo osigurali konopce na jednom dijelu rute i popeli se više, videli smo da je situacija na vrhu još gora. Odlučili smo da se vratimo."

On je napomenuo da su svi članovi tima bili iskusni planinari i da se dobro poznaju.

"Dakle, nije se radilo o nedostatku pripremljenosti. Mislim da je glavni razlog bila pogrešna vremenska prognoza", rekao je on, a prenose ruski mediji (iz.ru).

Tragedija na 5.100 metara nadmorske visine

U stravičnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 25. jula, tokom uspona na Elbrus u Rusiji, poginulo je petoro planinara iz Zenice, dok su od cijele grupe koja je krenula u osvajanje ovog vrha preživjele samo dvije osobe.

Živote su izgubili Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje od njih bili su članovi Gorske službe spasavanja Zenica, dok su troje bili članovi Planinarskog društva "Vedro". Tragediju su preživeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Kako su u nedjelju prenijeli ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na izuzetno opasnoj dionici, na nadmorskoj visini od oko 5.100 metara. U opsežnu potragu za njima odmah je bilo uključeno 16 spasilaca, ali je evakuacija tijela u jednom trenutku morala biti privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih prilika na planini.

Drastična promjena vremenskih prilika

Iako su vremenski uslovi na početku uspona djelovali povoljno, situacija se u veoma kratkom roku drastično promijenila. Vjetar je prvobitno dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, da bi ubrzo pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak i preživljavanje u surovim uslovima.

Ruski Istražni komitet za Kabardino-Balkariju saopštio je da je jedan od alpinista uspio da siđe u kamp i prijavi da je dvojici članova grupe naglo pozlilo na visini od oko 5.100 metara.

Koliko su planinari bili motivisani i radovali se ovom poduhvatu svjedoči i podatak da je nekoliko dana pre tragedije, jedan od stradalih na svom Fejsbuk profilu objavio zajedničku fotografiju članova grupe uz emotivan opis:

"Hiljade kilometara iza nas, jedan vrh ispred nas i samo jedan san. Korak po korak, sve do krova Evrope".

(Nezavisne/MONDO)