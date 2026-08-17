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Tramp zaprijetio Omanu: "Bombardovaćemo ih do smrti"

Tramp zaprijetio Omanu: "Bombardovaćemo ih do smrti"

Autor Haris Krhalić
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Donald Tramp pozvao je Iran na predaju, zaprijetio Omanu i rekao da Hamas predaje oružje u okviru njegovog plana za Gazu.

Tramp zaprijetio Omanu i pozvao Iran na predaju Izvor: Bonnie Cash / CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Iran na potpunu predaju, poručio da ne postoji rok za završetak sukoba i zaprijetio Omanu zbog pregovora koje ta država vodi s Teheranom o Ormuskom moreuzu.

Tramp je u intervjuu za Fox News rekao da nema namjeru žuriti s okončanjem sukoba, naglasivši da američki međuizbori ne utiču na njegovo razmišljanje i odluke.

„Ne žuri mi se. Američki međuizbori nemaju nikakve veze s mojim razmišljanjem“, rekao je Tramp.

Govoreći o situaciji i američkoj strategiji, Tramp je iranske lidere opisao kao „dobre igrače pokera koji umiru“. Kako je rekao, nastavak američke pomorske blokade dodatno je pojačao pritisak na iranski režim, dovodeći ga do ivice propasti.

Posebno oštre poruke Tramp je uputio Omanu zbog paralelnih pregovora koje ta država vodi s Iranom o postizanju sporazuma o upravljanju strateški važnim Ormuskim moreuzom.

„Ako nam Oman stane na put, bombardovaćemo ih do smrti“, upozorio je Tramp.

Američki predsjednik potvrdio je za Fox News i ranije navode portala Axios da je Vašington uspostavio tajni kanal komunikacije sa zvaničnicima iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Tramp o Hamasu i Gazi

Tokom intervjua Tramp je upitan i o ovosedmičnim sastancima svog zeta i glavnog savjetnika Džereda Kušnera sa Hamasom i izraelskim zvaničnicima na Bliskom istoku.

Govoreći o situaciji u Gazi, američki predsjednik ukazao je na, kako je rekao, veliki napredak u razoružavanju Hamasa u okviru njegovog mirovnog plana.

Tramp je istovremeno poručio da Izrael u ovom trenutku ne bi trebalo da pokreće napade na Gazu.

„Imamo vlastiti odnos s Hamasom. Oni predaju svoje oružje“, zaključio je Tramp.

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