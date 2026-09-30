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Na potezu Savjet ministara: UIO BiH povećao prag za oslobađanje od uvoznih i izvoznih dažbina

Na potezu Savjet ministara: UIO BiH povećao prag za oslobađanje od uvoznih i izvoznih dažbina

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH usvojio je danas na elektronskoj sjednici izmjenu i dopunu odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, koji je sada 45.000 KM.

Povećava se prag za oslobađanje od uvoznih i izvoznih dažbina Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Prema usvojenim izmjenama, prag za oslobađanje plaćanja dažbina povećava se sa 30.000 KM na 45.000 KM, saopšteno je iz Kabineta ministra finansija i trezora u Savjetu ministara.

U primjeni će biti tek nakon što se o tome izjasni Savjet ministara na jednoj od narednih sjednica.

Novčani iznos iz ove odluke usklađuje se jednom godišnje sa stopom inflacije u BiH na osnovu zvaničnih podataka Agencije za statistiku BiH o indeksu potrošačkih cijena, navedeno je u saopštenju.

(Srna)

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