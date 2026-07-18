logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Više od 1.300 firmi duguje najmanje 25.000 KM: UIO objavila listu najvećih dužnika za PDV i akcize

Više od 1.300 firmi duguje najmanje 25.000 KM: UIO objavila listu najvećih dužnika za PDV i akcize

Autor Dušan Volaš
0

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine objavila je listu najvećih poreskih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i akciza, ažuriranu sa podacima do kraja juna ove godine.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Na čelu liste nalazi se KJKP "GRAS" sa ukupnim dugovanjem od 30.242.761,55 KM. Odmah iza njega su Rudnik "Kreka" sa dugom od 23.951.810,81 KM, te Sarajevska pivara sa 16.458.748,00 KM neizmirenih obaveza. Na listi najvećih dužnika nalaze se i firma "Bosmal" (15.038.029,28 KM) te BHRT (7.725.933,75 KM).

Ostatak liste čine i brojni drugi privredni subjekti, uključujući firme "Monter" iz Bijeljine (7.651.810,37 KM), "Hisar Trade" iz Brčkog (7.058.400,31 KM), "Extrablatt" iz Gradačca (5.884.347,19 KM), nekadašnji avioprevoznik "FlyBosnia" (3.019.546,01 KM) te firma "Typing" iz Gradačca (2.922.668,74 KM).

Prema podacima UIO BiH, na listi se nalazi ukupno 1.303 firme koje imaju minimalan dug od 25.000 KM po osnovu PDV-a i akciza. Pogledajte kompletnu listu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

UIO BiH PDV akcize dužnici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ