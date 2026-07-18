Više od 1.300 firmi duguje najmanje 25.000 KM: UIO objavila listu najvećih dužnika za PDV i akcize

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine objavila je listu najvećih poreskih dužnika po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i akciza, ažuriranu sa podacima do kraja juna ove godine.

Izvor: Ustupljena fotografija, ELDIN HASANAGIC/BHFOTON

Na čelu liste nalazi se KJKP "GRAS" sa ukupnim dugovanjem od 30.242.761,55 KM. Odmah iza njega su Rudnik "Kreka" sa dugom od 23.951.810,81 KM, te Sarajevska pivara sa 16.458.748,00 KM neizmirenih obaveza. Na listi najvećih dužnika nalaze se i firma "Bosmal" (15.038.029,28 KM) te BHRT (7.725.933,75 KM).

Ostatak liste čine i brojni drugi privredni subjekti, uključujući firme "Monter" iz Bijeljine (7.651.810,37 KM), "Hisar Trade" iz Brčkog (7.058.400,31 KM), "Extrablatt" iz Gradačca (5.884.347,19 KM), nekadašnji avioprevoznik "FlyBosnia" (3.019.546,01 KM) te firma "Typing" iz Gradačca (2.922.668,74 KM).

Prema podacima UIO BiH, na listi se nalazi ukupno 1.303 firme koje imaju minimalan dug od 25.000 KM po osnovu PDV-a i akciza. Pogledajte kompletnu listu.