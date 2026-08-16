Požar u Novom Goraždu: Izgorjelo oko 100 hektara šume, spasioci spriječili širenje na naselja

Već tri dana i dvije noći traje borba sa velikim šumskim požarom u blizini Novog Goražda, u kojem je do sada izgorjelo oko 100 hektara crnogorične i bjelogorične šume, dok su stambeni objekti i infrastruktura uspjeli da budu sačuvani nadljudskim naporima spasilaca.

Izvor: RTVBN/Printscreen

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, radnika Šumskog gazdinstva "Vučevica" i lokalnih dobrovoljaca, od vatrene stihije sačuvano je jedno selo, desetak stambenih kuća, crkveni kompleks, kao i trafo-stanica.

Gašenje požara izuzetno je otežano zbog visoke temperature, jakog vjetra koji nepredvidivo mijenja pravac i teškog terena.

Dodatnu opasnost predstavljaju minsko-eksplozivna sredstva zaostala iz proteklog rata, zbog čega spasioci izbjegavaju rizične zone i čekaju da se plamen primakne bezbjednim pozicijama, piše TVBN.

Mještani navode da se vatra u više navrata opasno približila kućama, te da su mještani i vatrogasci noćili na terenu boreći se sa buktinjom pomoću brentača i cisterni.

U akciji gašenja nesebičnu pomoć pružaju i vatrogasne ekipa iz susjednih opština - Rogatice, Višegrada, Foče i federalnog Goražda. Prema prvim procjenama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novo Goražde, materijalna šteta je ogromna, ali je za sada locirana isključivo na šumskom području.

Ekipe ostaju u pripravnosti i dežuraće na požarištu i tokom noći kako bi spriječile eventualno širenje vatre na napuštene livade i nisko rastinje, dok se potpunom smirivanju situacije nadaju tek sa najavljenim padavinama.