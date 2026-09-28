Lansirana najmoćnija raketa u istoriji u Zemljinu orbitu: Motor otkazao u pola misije, letjelica vraćena ranije

Raketa Spejs-Iks ostvarila je ključni uspjeh u svemiru, ali je incident sa motorom usred misije primorala kontrolu leta na neočekivan potez.

Izvor: Red Huber/Orlando Sentinel via AP

Najveća i najmoćnija raketa ikada napravljena, Spejs Iks-ov Staršip, ostvarila je istorijski uspjeh prvim ulaskom u Zemljinu orbitu. Ova test-misija ključan je korak za buduće prevoženje ljudi u svemir, ali i za NASA-in program "Artemis III" i povratak astronauta na Mjesec.

Lansiran iz Teksasa, gigantski sistem uspješno je u orbiti izbacio svih 26 Starlink satelita i time ispunio primarni zadatak.

Tokom leta došlo je do neočekivanog gašenja jednog od motora. Iako su inženjeri utvrdili da je letjelica stabilna, kontrola misije je iz predostrožnosti odlučila da skrati boravak u svemiru umjesto planiranih šest krugova oko Zemlje.

Nakon paljenja motora za izlazak iz orbite, Staršip je započeo kontrolisani povratak kroz Zemljinu atmosferu sa ciljem padanja u Tihi okean, zapadno od Čilea. Iz kompanije Ilona Maska poručili su da je, uprkos ranijem povratku, ovo bio izuzetno uspješan i velik dan za istraživanje svemira.