Požar u Tesliću: Odborniku izgorjeli garaža i automobil "ford", oglasio se i Miličević

U požaru koji je jutros izbio u Tesliću u potpunosti su izgorjeli garaža i automobil "ford", saopšteno je iz Policijske uprave Doboj. Mediji prenose da je riječ o imovini lokalnog odbornika SDA Meše Jašarevića.

Izvor: FACEBOOK/Milan Milanović

Iz policije navode da službenici Policijske stanice Teslić preduzimaju potrebne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti požara koji je prijavljen u ranim jutarnjim časovima.

"Policijskoj stanici Teslić je jutros, 28. septembra 2026. godine, oko 03.30 časova, prijavljeno da je na području grada Teslića došlo do požara na pomoćnom objektu – garaži, prilikom čega je objekat u potpunosti izgorio, kao i putnički automobil marke ’ford’", navodi se u saopštenju Policijske uprave Doboj.

Požar su lokalizovali pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, a na teren su izašli policija i nadležni inspektor.

"Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske uprave Doboj zajedno sa inspektorom za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara Policijske uprave Doboj. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je naložio da se nastavi sa preduzimanjem potrebnih mjera i radnji na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti navedenog događaja", istakli su iz policije.

Za sada još nije poznato da li je vozilo namjerno zapaljeno, odnosno da li u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela.

Povodom ovog događaja na društvenim mrežama oglasio se gradonačelnik Teslića Milan Miličević, koji je osudio ovaj čin i zatražio hitnu reakciju istražnih organa.

"Najoštrije osuđujem ovaj čin i očekujem od nadležnih organa da bez odlaganja, profesionalno i do kraja istraže ovaj slučaj i utvrde ko je odgovoran. Posebno očekujem da se odmah izuzmu i pregledaju svi raspoloživi video-snimci nadzornih kamera u širem području. Postoje kamere koje su, prema informacijama kojima raspolažemo, mogle zabilježiti sam čin ili kretanje osobe koja se u to vrijeme kretala tim područjem, uključujući i javne nadzorne kamere MUP-a", naveo je Miličević.

Meša Jašarević je prošle godine bio uhapšen u istoj akciji kada su slobode bili lišeni i gradonačelnik Teslića Milan Miličević i potpredsjednik Skupštine grada Mehmed Dubravac. Jašarević je tada bio osumnjičen za primanje mita nakon prelaska u novu skupštinsku većinu okupljenu oko SDS-a.