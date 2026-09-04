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Vatra zahvatila 90 hektara šume kod Teslića: U pomoć stigao helikopter MUP-a, građani pozvani da pomognu vatrogascima

Vatra zahvatila 90 hektara šume kod Teslića: U pomoć stigao helikopter MUP-a, građani pozvani da pomognu vatrogascima

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske stigao je u Buletić kod Teslića kako bi pomogao u gašenju šumskog požara čija je linija duga oko 11 kilometara, potvrdio je direktor Šumskog gazdinstva Borja Goran Jović.

Srn2024-9-5_1850633_0.jpg Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Jović je istakao da će angažovanje helikoptera značajno doprinijeti nastojanjima da pod kontrolu stavi požar koji je obuhvatio površinu od oko 90 hektara.

Podsjetio je da su ovaj požar sinoć uspješno iskontrolisali postavljanjem tampon–zona ali da su tokom jutra vjetar i oborena stabla u padu prenijeli plamen koji se proširio.

Jović je apelovao da se građani pridruže vatrogascima, radnicima šumarije, policiji i dobrovoljcima jer je teren nepristupačan za vozila.

On je napomenuo da gori šuma kojom dominiraju lako zapaljivi crni bor i hrast i najavio da će po uspostavljanju kontrole nad požarom danima biti organizovano dežurstvo.

Drugi požar na području naselja Kamenica stavljen je pod kontrolu.

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača u Buletiću i Gaše u Kamenici.

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