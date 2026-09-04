Miličević proglasio stanje elementarne nepogode zbog požara: Zatražen helikopter MUP-a Srpske

Zbog pogoršanja situacije na požarištima u Tesliću proglašeno je stanje elementarne nepogode, a zatraženo je angažovanje helikoptera MUP-a Srpske.

Izvor: SDS

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"U kontaktu sam s kabinetom premijera Republike Srpske i Republičkom upravom Civilne zaštite, te je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera u gašenju požara", saopštio je Miličević.

On je naveo da informacije i procjene komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Save Bubića i direktora Šumskog gazdinstva Gorana Jovića govore da je jutros došlo do značajnog pogoršanja situacije na požarištima na lokalitetu Miljkovača u Mjesnoj zajednici Buletić i lokalitetu Gaše u Mjesnoj zajednici Kamenica.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Teslić, Šumsko gazdinstvo i ostale nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu, a gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa svim subjektima angažovanim na gašenju požara.