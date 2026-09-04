logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miličević proglasio stanje elementarne nepogode zbog požara: Zatražen helikopter MUP-a Srpske

Miličević proglasio stanje elementarne nepogode zbog požara: Zatražen helikopter MUP-a Srpske

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Zbog pogoršanja situacije na požarištima u Tesliću proglašeno je stanje elementarne nepogode, a zatraženo je angažovanje helikoptera MUP-a Srpske.

DSC_0758.JPG Izvor: SDS

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević proglasio je stanje elementarne nepogode na dijelu grada ugroženog požarima koji obuhvata lokalitete Miljkovača i Gaše zbog čega je zatraženo angažovanje helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"U kontaktu sam s kabinetom premijera Republike Srpske i Republičkom upravom Civilne zaštite, te je upućen zahtjev za angažovanje helikoptera u gašenju požara", saopštio je Miličević.

On je naveo da informacije i procjene komandira Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić Save Bubića i direktora Šumskog gazdinstva Gorana Jovića govore da je jutros došlo do značajnog pogoršanja situacije na požarištima na lokalitetu Miljkovača u Mjesnoj zajednici Buletić i lokalitetu Gaše u Mjesnoj zajednici Kamenica.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Teslić, Šumsko gazdinstvo i ostale nadležne službe nastavljaju aktivnosti na terenu, a gradske službe su u stalnoj koordinaciji sa svim subjektima angažovanim na gašenju požara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

milan miličević teslić Požari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ