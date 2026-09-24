Napad mačetom u poljskom samostanu: Jedan mrtav, četvoro povrijeđenih

Dramatični usmjereni napad mačetom potresao je ženski samostan u gradu Jaroslavu na jugoistoku Poljske, gdje je 31-godišnji državljanin Ukrajine usmrtio jednu osobu i teško ranio još četvoro ljudi.

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Jedna osoba je ubijena, a četvoro je povrijeđeno, u krvavom napadu mačetom koji se jutros oko 9.30 sati dogodio u ženskom samostanu u gradu Jaroslavu, na jugoistoku Poljske, blizu granice sa Ukrajinom. Trojica ranjenih sveštenika su u kritičnom stanju i bore se za život.

Policija je na licu mjesta uhapsila osumnjičenog državljanina Ukrajine (31), čije ime nije saopšteno. Predstavnica lokalne policije Ana Dlugoš izjavila je da je napadač sječivom nasrnuo na četvoricu muškaraca i jednu ženu.

Poljski mediji prenose da su svi napadnuti muškarci sveštenici, dok identitet povrijeđene žene za sada nije objavljen. Portparolka Okružnog tužilaštva u Pšemislu, Malgožata Tacijuh-Kurasjevič, potvrdila je da su među žrtvama i sveštena lica i vjernici koji su prisustvovali jutarnjoj misi, prenosi "Miror".

У монастирі бенедиктинок у Польщі стався напад із ножем — одна людина загинула, а ще п’ятеро поранені. Серед них є священнослужителі — пишуть польські видання RMF24 та TVN24.Нападника затримали — ним виявився 31-річний українець. Що відомо — читайте у новиніhttps://t.co/aH6a1SMijZ — hromadske (@HromadskeUA)September 24, 2026

Iako su prvi izvještaji govorili da se napad dogodio u samoj crkvi tokom jutarnje mise, lokalni mediji prenose da je drama počela u kafiću u okviru Centra za hrišćansku kulturu, koji radi pri samostanu, nakon čega je napadač upao u crkveni prostor.

"Jednostavno je htio da nas sve pobije. Prvo ih je izbo tamo, a onda je pobjegao ka crkvi. Napao je četvoro ljudi - jedan sveštenik je preminuo na licu mjesta, drugi je u kritičnom stanju i ljekari mu se bore za život", opisala je potresne detalje napada sestra Barbara Dendor, starješina samostana.

Ukrainian man stabs five people in Poland, including three priestsA 31-year-old Ukrainian refugee allegedly attacked staff and visitors at a Benedictine monastery in Jarosław, southeastern Poland, injuring five people, including three priests.The victims, four men and a woman, were hospitalized, with three reportedly in serious condition. The suspect was arrested at the scene, and his motive remains unknown.#Poland #Ukraine — Context 360 (@NewsContext360)September 24, 2026

Prema njenim riječima, sveštenici su uspjeli da spasu vjernike od pomahnitalog napadača. Motiv ovog zločina za sada nije poznat, a nadležno tužilaštvo i policija sprovode detaljnu istragu na terenu.

"Mi monahinje smo na sigurnom, kao i djeca iz vrtića koji radi u okviru našeg kompleksa. Svi smo u potpunom šoku i molimo se za dušu poginulog i oporavak ranjenih", rekla je ona.

(Mondo.rs)