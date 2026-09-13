Moskva optužila Kijev za napad kod nuklearke Zaporožje: Poginula dvojica ruskih vojnika

Moskva tvrdi da su ukrajinske snage napale kamione sa dizel gorivom kod nuklearne elektrane Zaporožje, pri čemu su poginula dvojica ruskih vojnika.

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Moskva je danas optužila Kijev da namjerno ugrožava bezbjednost nuklearne elektrane Zaporožje, najveće atomske centrale u Evropi, nakon što su u njenoj blizini napadnuti kamioni cisterne sa dizel gorivom. U napadu su, prema navodima Moskve, poginula dvojica ruskih vojnika.

Direktor ruske državne korporacije za nuklearnu energiju Rosatom Aleksej Likačov tvrdi da je napad izveden u petak.

Ruske snage zauzele su nuklearnu elektranu Zaporožje 2022. godine, navodi Rojters.

Likačov je rekao da su ukrajinske snage izvele seriju napada na kamione koji su prevozili dizel gorivo, a da se incident dogodio u blizini nuklearke.

Prema njegovim riječima, ranjen je veći broj ruskih vojnika koji su bili angažovani u, kako je naveo, “pružanju podrške isključivo civilnoj misiji”.

Moskva tvrdi da napadi predstavljaju prijetnju bezbjednosti nuklearne elektrane, ali u dostavljenom materijalu nema navoda o reakciji ukrajinske strane.