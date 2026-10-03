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Velika akcija u Turskoj: Zaplijenjena skoro tona droge i više od 1,5 miliona tableta

Velika akcija u Turskoj: Zaplijenjena skoro tona droge i više od 1,5 miliona tableta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Oko 986 kilograma narkotika i gotovo 1,54 miliona narkotičkih tableta zaplijenjeno je u nedavnim operacijama širom Turske, saopštilo je tursko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

spid droga ilustracija Izvor: Shutterstock

Prema saopštenju koje je danas objavilo Ministarstvo, operacije su sprovele pokrajinske policijske uprave u 75 provincija, u koordinaciji sa Odjeljenjem za borbu protiv narkotika Generalne direkcije bezbjednosti i kancelarijama glavnih javnih tužilaštava.

Ukupno 1.297 osumnjičenih je uhapšeno tokom operacija.

Turska se dugo bori sa međunarodnom trgovinom drogom, a snage bezbjednosti redovno sprovode operacije za borbu protiv zloupotrebe i šverca droga, navodi Sinhua. 

(Srna)

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