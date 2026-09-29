Potvrđena optužnica protiv muškarca iz Sarajeva: U dva stana imao pet laboratorija za kanabis

Potvrđena je optužnica protiv Nermina Huseinija, koji se tereti da je u dva stana u Sarajevu instalirao pet laboratorija za uzgoj kanabisa.

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Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Nermina Huseinija, koji se tereti da je u dva stana na području ovog grada instalirao pet laboratorija gdje je uzgajao kanabis.

Sud je potvrdio optužnicu kantonalnog Tužilaštva za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge.

Optuženi se tereti da je do 1. jula u stanu u sarajevskoj opštini Novi Grad instalirao tri kućne laboratorije i proizvodio kanabis namijenjen za prodaju.

U stanu je pronađeno 266 stabljika, kao i oprema za njihov uzgoj.

On je u stanu na području opštine Novo Sarajevo instalirao dvije kućne laboratorije za uzgoj kanabisa, a pronađene su ukupno 154 stabljike.

U pretresu ovog stana pronađene su i dvije vrećice kanabisa ukupne mase 118,83 grama, te 800 evra u gotovini.

U optužnici je postupajući tužilac predložio produženje pritvora optuženom.