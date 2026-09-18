Nastavak akcije "Bure": Uhapšene još dvije osobe, pretresaju se špedicije u Sarajevu

Granična policija BiH nastavlja akciju "Bure" na području Sarajeva. Pretresaju se špedicije i druge lokacije, a uhapšene su dvije osobe.

Izvor: Granična policija BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine nastavlja akciju kodnog naziva "Bure", u okviru koje je zaplijenjeno 1.100 kilograma hemijske materije, dok se danas pretresaju objekti špediterskih firmi i druge lokacije na području Sarajeva.

Policijski službenici akciju provode pod direktnim nadzorom Tužilaštva BiH i na osnovu naredbi Suda BiH.

Današnje aktivnosti nastavak su jučerašnje akcije, tokom koje je otkrivena i privremeno oduzeta tona i 100 kilograma hemijske materije koja se dovodi u vezu sa nedozvoljenim aktivnostima.

U fokusu današnjih aktivnosti su pretresi objekata špedicija, kao i više lokacija na širem području Sarajeva.

Zbog sumnje da su povezane sa krivičnim djelima koja su predmet istrage, jutros su slobode lišene dvije osobe.

Tokom pretresa policija izuzima obimnu poslovnu dokumentaciju, digitalne dokaze i druge predmete koji bi mogli biti korišćeni kao dokazni materijal u daljem krivičnom postupku.

Granična policija BiH navodi da nastavlja rad na ovom predmetu u saradnji sa nadležnim institucijama, dok bi više informacija o konačnim rezultatima akcije i detaljima zaplijenjene materije trebalo da bude poznato tokom dana.