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Sutra stiže kiša i pljuskovi: Temperatura do 29 stepeni

Sutra stiže kiša i pljuskovi: Temperatura do 29 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni.

Vrbas Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, uz temperaturu vazduha do 29 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i uglavnom suvo, na zapadu oblačno uz slabu kišu ponegdje. Oko rijeka i po kotlinama moguća je prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom će jačati na zapadu, te se širiti ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina.

Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Duvaće slab i promjenljiv ili sjeverni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od 11 od 18, u višim predjelima od osam, a maksimalna od 23 na zapadu do 29 na jugu i istoku, u višim predjelima od 19 Celzijusovih stepeni.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i kiša, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 13 stepeni, Mrakovica i Čemerno 20, Kneževo i Mrkonjić Grad 22, Kalinovik i Han Pijesak 23, Sokolac 24, Gacko, Novi Grad i Ribnik 25, Banjaluka, Bijeljina, Zvornik, Prijedor i Sarajevo 26, Bileća, Srebrenica i Trebinje 27, Doboj i Neum 28, Višegrad 29, Rudo 30 i Mostar 33 stepena Celzijusova.

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