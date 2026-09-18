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Prva tri građanina dobila povrat PDV-a za kupovinu nekretnine

Prva tri građanina dobila povrat PDV-a za kupovinu nekretnine

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tri građanina danas su dobila ukupno 53.053 KM povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

KM - konvertibilne marke - novac Izvor: CBBIH

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH saopštila je da su danas tri građanina dobila sredstva na svoje račune po osnovu povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, u ukupnom iznosu od 53.053 KM.

Riječ je o korisnicima kojima su rješenja uručena u nadležnim regionalnim centrima UIO u Banjaluci i Tuzli, saopšteno je iz UIO.

UIO podsjeća da će buduća dinamika isplate povrata PDV-a zavisiti od načina preuzimanja rješenja.

Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana, a u slučajevima kada se rješenje dostavlja poštom, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju, te se može očekivati isplatu nekoliko dana poslije.

Današnja isplata prva tri korisnika predstavlja konkretan korak u realizaciji prava građana na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, a UIO nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, uz nastojanje da se sredstva građanima isplate u najkraćem mogućem roku.

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Tagovi

UIO BiH povrat PDV nekretnine

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