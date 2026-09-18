Prva tri građanina dobila povrat PDV-a za kupovinu nekretnine

Tri građanina danas su dobila ukupno 53.053 KM povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH.
Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH saopštila je da su danas tri građanina dobila sredstva na svoje račune po osnovu povrata PDV-a na kupovinu prve nekretnine, u ukupnom iznosu od 53.053 KM.
Riječ je o korisnicima kojima su rješenja uručena u nadležnim regionalnim centrima UIO u Banjaluci i Tuzli, saopšteno je iz UIO.
UIO podsjeća da će buduća dinamika isplate povrata PDV-a zavisiti od načina preuzimanja rješenja.
Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana, a u slučajevima kada se rješenje dostavlja poštom, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju, te se može očekivati isplatu nekoliko dana poslije.
Današnja isplata prva tri korisnika predstavlja konkretan korak u realizaciji prava građana na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, a UIO nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, uz nastojanje da se sredstva građanima isplate u najkraćem mogućem roku.