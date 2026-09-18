Počinje izdavanje viza za vozače iz BiH: Od 23. septembra zahtjevi se mogu podnijeti u Hrvatskoj

Profesionalni vozači iz BiH od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za vize u Hrvatskoj, nakon izmjena Zakona o strancima.

Izvor: Srna/Milorad Milešević

Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje vize u Republici Hrvatskoj, nakon što počne primjena izmjena hrvatskog Zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto pozdravio je početak primjene izmjena, ocijenivši ih kao važan pomak nakon višemjesečnih razgovora o problemima sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici i profesionalni vozači.

"Ovo je prvi konkretan korak koji našim vozačima može olakšati rad. Od početka govorimo da ljudi koji svoj posao obavljaju na cestama širom Evrope ne mogu biti tretirani kao migranti ili turisti. Očekujemo da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije, jer nam treba rješenje koje će našim vozačima omogućiti da nesmetano rade svoj posao", rekao je Forto, prenosi Klix.

Problem je posebno izražen zbog pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Za profesionalne vozače, kojima je prelazak granica dio svakodnevnog posla, takvo ograničenje predstavlja problem u obavljanju međunarodnog cestovnog prijevoza.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da su proteklih mjeseci o ovom pitanju intenzivno razgovarali sa evropskim i regionalnim partnerima. Ukazivali su da posljedice problema ne osjećaju samo vozači i prijevoznici, već da se on može odraziti i na trgovinu, izvoz i lance snabdijevanja.

Forto je ranije isticao da BiH ne može sama mijenjati šengenska pravila i da je potrebno pronaći rješenje na nivou Evropske unije.

"Hrvatska je pokazala da postoji način da se napravi iskorak. Nastavićemo insistirati da se pronađe održivo rješenje i u drugim državama EU. Naši prijevoznici moraju imati mogućnost da rade, a vozači ne smiju biti kažnjeni zato što obavljaju posao koji ih svakodnevno vodi preko evropskih granica", poručio je Forto.

Tehničke informacije o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize za profesionalne vozače iz BiH biće dostupne tokom dana na internet stranici Ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.